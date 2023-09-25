Sivas'ta bir ilk! 120 dönümlük arazide ilk kez ekti, 15 tonluk ürün aldı... Herkese öneriyor

Bölgede ilk defa kabak çekirdeği eken İlhan, yüksek verim elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kabak çekirdeği, son yıllarda sağlıklı atıştırmalıklar arasında popülerliğini arttıran bir gıda maddesi haline geldi. Özellikle içerdiği yüksek orandaki protein, lif ve mineral açısından oldukça zengin bir besin kaynağı olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle kabak çekirdeği üretimi de son yıllarda artış gösteriyor.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde gerçekleştirilen kabak çekirdeği üretimi, bölge ekonomisine de olumlu katkılar sağlayacak. Elif İlhan'ın başarısı, diğer kadın girişimciler için de örnek teşkil edecek nitelikte.

İHA'da yer alan habere göre; Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Elif İlhan, kolları sıvayarak Karagöl köyünde yaklaşık 120 dönümlük araziye kabak çekirdeği ekti. İlhan, hasadı yapılan kabak çekirdeklerinden yaklaşık 15 ton çekirdek elde etmeyi başardı. Verimin oldukça iyi olduğunu belirten İlhan, dönüm başına 120 kilo kabak çekirdeği aldıklarını söyledi. Gemerek İlçe Tarım Müdürü Cem Demir ise, bölgede 5 bin dekar alana kabak çekirdeği ekimi yapıldığını ifade etti.

Girişimci Elif İlhan, ilk defa kabak çekirdeği ektiklerine değinerek, "İlk defa 120 dönümlük bir araziye kabak ektik. Kabaklarımızın verimleri çok güzel. Dönüm başına 120 kilo alıyoruz. Maliyetlerin artmasından dolayı alış fiyatlarının yükselmesini istiyoruz. Kabak ekeceklere de ekmelerini tavsiye ederiz" dedi.