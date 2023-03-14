FOX'u şaşırtan gelişme.. Ekran yüzünü kaptırdı. Şimdi ne olacak?

FOX TV geçtiğimiz aylarda İsmail Küçükkaya'yı Halk TV'ye kaptırmıştı. Beklenmedik bir şekilde İsmail Küçükkaya, FOX'a veda etmiş ve Halk TV'ye geçmişti.

FATİH PORTAKAL'DA GİTTİ

Yaklaşık 3 yıl önce ise gazeteci Fatih Portakal ekrandan çekilmişti. İstanbul'dan İzmir'e taşınan Fatih Portakal, gazetecilik faaliyetlerine dijitalde devam ediyordu.

KRİTİK SEÇİM NEDENİYLE GERİ DÖNDÜ

Türkiye, Mayıs ayında kritik bir seçime gidiyor. Fatih Portakal'da böylesine kritik bir dönemde ekranda olması gerektiğinin altını çizerek geri döndü.

İSTİFALARLA SARSILMIŞTI

Henüz yeni kurulmasına rağmen istifalarla sarsılan Sözcü TV ile anlaşma yapan Fatih Portakal, kanalda ana haber bültenini sunacak.

REYTİNGLER NE OLACAK?

Fatih Portakal, FOX TV ana haber bültenini sunduğu dönemde FOX'un reyting rekoru kırmasını sağlıyordu.

Sözcü TV'ye geçen Fatih Portakal'ın reytinglerde nasıl bir başarı elde edeceği şimdiden büyük merak konusu.

FOX NE YAPACAK?

İki ekran yüzünü de kaptıran FOX TV'nin ne yapacağı büyük merak konusu. FOX ana haber bültenini yaklaşık 3 yıldır sunan Selçuk Tepeli'de iyi bir izlenirliğe sahip.

Şimdi herkes Selçuk Tepeli - Fatih Portakal çekişmesinde kimin zirveye oturacağını merak ediyor