Uykucu 3 burç.. Sürekli uyuklarlar ve sürekli yorgun olurlar

Bazı burçlar çok uykucu oluyor ve çok yorgun oluyorlar. İşte sizi çileden çıkaracak 3 burç

Uykucu 3 burç.. Sürekli uyuklarlar ve sürekli yorgun olurlar

Akşam'da yayınlanan bir içerikte; Uykuya çok düşkün olan 3 burç insanıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Araştırmacılara göre ''Terazi, Akrep ve Yengeç'' burcundan olanlar çok uykucu oluyorlar. İşte bu 3 burçla ilgili bilgiler.

TERAZİ: Keyfine düşkün olan Teraziler, uykuyu da sever. Üşengeçlik de bazen işlerine gelse de dengeli olmayı severler.

AKREP: Hangi işe başlarsa başlasın yoğunlaşan Akrepler, birkaç şeyle birlikte uğraştıklarından hep uykuya ihtiyaçları vardır. Çünkü bir Akrebin işi asla bitmez ve uyuyarak dinlenmeyi sever.

YENGEÇ: Ağır olan Yengeçler, kendi yatağında uyuyarak dinlenmeyi sever. Uykusunu almış bir Yengeç, hem çevresine hem de kendine daha pozitif olur. O yüzden uykusuz Yengecin yanına yaklaşırken değişken ruh hâline de hazırlıklı olun.

Uykucu 3 burç.. Sürekli uyuklarlar ve sürekli yorgun olurlar - Resim : 1

UYKUSUZLUĞA DAYANIKLI BURÇLAR

Öte yandan ''Aslan, Başak ve İkizler'' burcundan olanların uykuya en dayanıklı burçlar oldukları belirlendi.

ASLAN: Aslanlar dinlenmeyi çok sevse de uykusu hafiftir.

BAŞAK: Her işte titiz ve mükemmel olmayı seven Başaklar için günlük 7 saat uyku idealdir. Hatta bazen bunun altına bile inebilir.

İKİZLER: İkizlerin uyku durumu ruh hâline göre değişir. Bazen çok uykucu bazen de aksine günde 6 saat uykuyla durabilirler.

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