Teşkilat dizisinde Zehra'ya can veriyordu... Yeni adresi belli oldu

TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Pazar akşamları yayınlanan dizideki oyuncular performansıyla herkesi kendilerine hayran bırakıyorlar.

Teşkilat dizisinde Zehra'ya can veren Deniz Baysal son dönemin en çok dikkat çeken oyuncularından biri.

Birsen Altuntaş yayınladığı son haberde Deniz Baysal'ın yeni anlaşmasıyla ilgili detayları paylaştı.

Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal'dan uzun süredir reklamcıları peşinde koşturuyordu.

Deniz Baysal “Zehra” karakterine hayat verdiği TRT’nin “Teşkilat” dizisinde 3 sezon sergilediği muhteşem performansla kendisine hayran bırakıyor. Başarılı oyuncunun Tims&B imzalı dizinin son bölümündeki işkence sahnelerindeki oyunculuğu yine alkış topladı.

Öte yandan çok sayıda film teklifi alan ve uzun süredir reklamcıları da peşinde koşturan Deniz Baysal, gelen teklifler arasında seçimini yaptı. Güzel oyuncu dünyaca ünlü bir otomobil markasıyla reklam anlaşması yaptı.

DENİZ BAYSAL HAKKINDA BAZI BİLGİLER

Deniz Baysal İlköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı. Hâlen Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okumaktadır.

DENİZ BAYSAL'IN KARİYERİ HAKKINDA BİLGİLER

İlk olarak, 2011 yılında FOX'ta yayımlanan Derin Sular, Bitmeyen Şarkı ve Babalar ve Evlatlar gibi bazı dizilerde roller aldı. Aşk Ekmek Hayaller adlı dizide canlandırdığı Karaca Yılmaz rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yılının yaz ayında Star TV'de yayımlanmaya başlayan Kaçak Gelinler adlı dizide canlandırdığı Kainat Gencer karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazandı. 2015 yılında Show TV'de yayımlanan Beyaz Yalan adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı canlandırmıştır. 2017-2018 yılları arasında Star TV'de yayımlanan ve Avşar Film'in yapımcılığını üstlendiği Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde başrol karakteri olan Hazan Çamkıran'ı canlandırdı. Söz dizisinde başrol Savcı Derya Dumansız karakterini oynadı. Günümüzde ise, TRT 1'de yayımlanan Teşkilat dizisinde Zehra Balaban karakterini canlandırmaktadır.

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