Gülseren Budayıcıoğlu rüzgarı.. Camdaki Kız ve Kırmızı Oda derken.. Şimdi de..

Son dönemde ekranlarda yer alan dizileri ile adından söz ettiren Gülseren Budayıcıoğlu'ndan bomba gibi bir proje geliyor. Gülseren Budayıcıoğlu Star TV için yeni bir programa başlayacak.

Dizileri milyonlara ulaşıyor!

Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Yalı Çapkını gibi dizilerle kısa sürede Türkiye'nin en çok tanıdığı isimlerden biri olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun önlenemez yükselişi sürüyor!

Yeni anlaşmaya imza attı!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gülseren Budayıcıoğlu, Ceyda Düvenci'yle yaptıkları "Dünden Sonra Yarından Önce" programının ardından hafta sonları çok özel bir programa imza atacak. BBO Yapım imzalı programın adı "Seni Dinliyorum"... Gülseren Budayıcıoğlu vatandaşlarımızdan gelen ses kayıtlarını dinleyecek ve yaşanan psikolojik sorunları analiz edip yol gösterecek. Bir saatlik program bir sosyal sorumluluk amacı taşıyor.

Eleştirenlerde çok fazla!

Öte yandan Gülseren Budayıcıoğlu'nu destekleyenler olduğu kadar eleştirenlerde çok fazla. Ünlü tarihçi İlber Ortaylı yapmış olduğu bir açıklamada Gülseren Budayıcıoğlu'nu sert sözlerle hedef almış ve uzun süre o sözler gündem olmuştu.

İlber Ortaylı peki Gülseren Budayıcıoğlu için ne demişti?

Cumhuriyet'te aktarılanlara göre; Hastalarının hikayeleri dizi yapılan Gülseren Budayıcıoğlu'nu doktor Engin Geçtan ile kıyas eden Ortaylı, bu yapılanın doğruluğunun doktorlar tarafından sorulması gerektiğini söyledi.

"MİLLET HASTA DOSYALARIYLA SENARYO YAZIYOR"



Ünlü tarihçi, "Merhum Engin Geçtan vardı bence çok okuyan çok bilen bir adamdı. Çok önemli bir vasfı daha vardı; hastası hastasıydı. Hipokrat yemini vardı, dosyası kendisindeydi. Kimse bilmezdi yakını bile. Şimdi öyle günlere geldik ki millet hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor. Bu ne kadar doğru ben bilmem, meslektaşları bunu sormalı" dedi.