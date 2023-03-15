Pastaneler saklıyordu.. Poğaçanın bayatlamasını önleyen tüyo

Pastanelerin sakladığı yöntemi öğrenmeye hazır olun. Evde poğaça yaparken işte bilmeniz gereken tarif.

Son Güncelleme:
Pastaneler saklıyordu.. Poğaçanın bayatlamasını önleyen tüyo

Poğaça evde yapıldığı zaman çabuk bayatlıyor. Pastanelerde satılan poğaçalar nedendir bilinmez hemen bayatlamıyor.

ÜÇ GÜN GEÇSE BİLE

Hatta bazı pastane poğaçaları üç gün geçse bile bayatlamıyor. Evde yapılan poğaça ise hemen bayatlıyor.

Peki pastane poğaçası evde nasıl hazırlanır? Eğer çabuk bayatlayan poğaçalardan şikayetçiyseniz bu tarif gerçekten çok hoşunuza gidecek.

İşte bilmeniz gereken pastane poğaçası tarifi

Malzeme listesi:

1 paket oda ısısında margarin
1 yemek kaşığı maya
1 çay bardağı süt
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay bardağı sıvı yağ
2 yumurta (birinin sarısı üstüne sürülecek)
2 yemek kaşığı şeker
5,5 su bardağı un
Peynir

Pastaneler saklıyordu.. Poğaçanın bayatlamasını önleyen tüyo - Resim : 1

Pastane poğaçasının tarifi:

-Ilık sütte maya ve şekeri karıştırıp kabarması için bekleyin.

-Bir kaba margarin, tuz, sıvı yağ, yumurta ve sütlü maya karışımını ekleyin.

-Unu da azar azar ekleyin ve oldukça yumuşak bir hamur elde edin.

-Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın oval şekilde açıp içine peynir koyup kapatın.

-Üzerlerine yumurta sürdüğünüz poğaçaları çörek otu ya da susamla süsleyebilirsiniz.

-Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

Kaynak : Gerçek Gündem - Mynet Haber Sitesi

Son Güncelleme:
Uykucu 3 burç.. Sürekli uyuklarlar ve sürekli yorgun olurlar Uykucu 3 burç.. Sürekli uyuklarlar ve sürekli yorgun olurlar
Pastaneler saklıyordu.. Poğaçanın bayatlamasını önleyen tüyo Pastaneler saklıyordu.. Poğaçanın bayatlamasını önleyen tüyo
Türlünün erimemesi için bilmeniz gereken teknik! Çok daha iyi pişiyor Türlünün erimemesi için bilmeniz gereken teknik! Çok daha iyi pişiyor
Teşkilat dizisinde Zehra'ya can veriyordu... Yeni adresi belli oldu Teşkilat dizisinde Zehra'ya can veriyordu... Yeni adresi belli oldu
FOX'u şaşırtan gelişme.. Ekran yüzünü kaptırdı. Şimdi ne olacak? FOX'u şaşırtan gelişme.. Ekran yüzünü kaptırdı. Şimdi ne olacak?
ÇOK OKUNANLAR
Pastaneler saklıyordu.. Poğaçanın bayatlamasını önleyen tüyo Pastaneler saklıyordu.. Poğaçanın bayatlamasını önleyen tüyo
Ruhum daralıyor İnce’den İnce’den Ruhum daralıyor İnce’den İnce’den
2023'te yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları 2023'te yapılan son anketler: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
4 adaylı cumhurbaşkanlığı yarışı için anket sonuçları açıklandı: İşte sonuçlar 4 adaylı cumhurbaşkanlığı yarışı için anket sonuçları açıklandı: İşte sonuçlar
Turnayı gözünden vuracak 3 burç belli oldu: Paralarını koyacak yer bulamayacaklar Turnayı gözünden vuracak 3 burç belli oldu: Paralarını koyacak yer bulamayacaklar