Pastaneler saklıyordu.. Poğaçanın bayatlamasını önleyen tüyo

Poğaça evde yapıldığı zaman çabuk bayatlıyor. Pastanelerde satılan poğaçalar nedendir bilinmez hemen bayatlamıyor.

ÜÇ GÜN GEÇSE BİLE

Hatta bazı pastane poğaçaları üç gün geçse bile bayatlamıyor. Evde yapılan poğaça ise hemen bayatlıyor.

Peki pastane poğaçası evde nasıl hazırlanır? Eğer çabuk bayatlayan poğaçalardan şikayetçiyseniz bu tarif gerçekten çok hoşunuza gidecek.

İşte bilmeniz gereken pastane poğaçası tarifi

Malzeme listesi:

1 paket oda ısısında margarin

1 yemek kaşığı maya

1 çay bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağı sıvı yağ

2 yumurta (birinin sarısı üstüne sürülecek)

2 yemek kaşığı şeker

5,5 su bardağı un

Peynir

Pastane poğaçasının tarifi:

-Ilık sütte maya ve şekeri karıştırıp kabarması için bekleyin.

-Bir kaba margarin, tuz, sıvı yağ, yumurta ve sütlü maya karışımını ekleyin.

-Unu da azar azar ekleyin ve oldukça yumuşak bir hamur elde edin.

-Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın oval şekilde açıp içine peynir koyup kapatın.

-Üzerlerine yumurta sürdüğünüz poğaçaları çörek otu ya da susamla süsleyebilirsiniz.

-Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

Kaynak : Gerçek Gündem - Mynet Haber Sitesi