Diş taşını ortadan kaldırıyor. Bir tutamı tüm tartarları temizliyor.

Diş taşı veya diş tartarı rahatsız edici olabilmektedir. Kötü bir görünüme neden olan bu sorundan kurtulmak için mutlaka diş hekimine gitmekte fayda var. Bir çok diş hekimi en az 6 ayda bir kontrole gelmemizi tavsiye etmektedir.

DİŞ TARTARI NEDEN OLUŞUR?

Diş tartarı, diş ipi kullanmamak ve dişleri fırçalamamak sonucunda oluşur. Diş tartarı çoğu zaman içilen çay veya kahve nedeniyle de oluşmaktadır.

BAKTERİLER NEDENİYLE OLUŞUYOR

Ağız çok farklı çeşitlerde bakteri bulunmaktadır. Bu bakteriler gıda parçacıklarıyla birleştiğinde, dişlere zarar veren bir asit üretir ve plak oluşmaktadır. Yapışkan bir yapıya sahip olan plak, temizlenmediği takdirde gıdalardaki kalsiyum ve diğer maddeleri de toplayarak iyice sertleşir. Bunun sonucunda da diş taşı, yani tartar oluşumuna yol açar.

CEVİZ KABUĞU MUCİZESİ

ercebelecoglu.com.tr adresinde yer alan bir içerikte; Ceviz kabuğunun dişteki tartar ve diş taşını önlediği bilgisine yer verildi.

PEKİ NASIL YAPILACAK?

Evde diş taşı temizliği ceviz kabuğu da ilginç bir yöntem olarak bilinmektedir. Bir bardak suyun içerisine konulan ceviz kabukları ortalama 20 dakika boyunca kaynatılır ve sonrasında soğumaya bırakılır. Diş fırçası, soğumuş olan bu suda yaklaşık 10 dakika bekletilir. En sonunda da bu suyla dişler fırçalanır.