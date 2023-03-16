FOX'un ekran yüzünü kapmıştı! 2 yeni transfer iddiası

Yılmaz Özdil'in istifa etmesiyle gündemden düşmeyen Sözcü TV bomba bir hamle yaparak muhalif kimliğiyle bilinen Fatih Portakal'ı transfer etmişti.

2 yıldan fazladır ekrandan uzak olan Fatih Portakal yeniden seyirciyle buluşacak. Ana haber bültenini sunacak olan Fatih Portakal aynı zamanda da youtube yayınlarına devam edecek.

Kariyerinin zirvesindeyken Fatih Portakal, beklenmedik bir şekilde FOX TV ana haber sunuculuğu görevinden ayrılmıştı. O dönem özellikle kanalın yöneticisi Doğan Şentürk, Fatih Portakal'ı bu kararından vazgeçirmek için çok uğraşmıştı. Portakal ise sakin bir hayat sürmek istediğini belirtmiş ve İstanbul'dan taşınarak İzmir'e yerleşmişti.

YILMAZ ÖZDİL GİTTİ O GELDİ

Fatih Portakal, Sözcü TV'nin kurucusu Yılmaz Özdil'in istifası sonrası beklenmedik bir transfer hamlesiyle Sözcü TV ile ekranlara döndü. Fatih Portakal'ın geri dönüşü en çokta FOX TV'de şok etkisi yarattı.

NEVŞİN MENGÜ İDDİASI

Ulusal Post'un medya kulislerinden edindiği bilgilere göre; Nevşin Mengü'nün de Sözcü TV'de program yapacağı veya haber sunacağı öne sürülüyor.

Nevşin Mengü daha önce de Sözcü TV'nin internet versiyonunda görev yapmıştı. Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Orta Sayfa programında yorumcu olan Nevşin Mengü'nün Sözcü TV'ye geçip geçmeyeceği henüz bilinmiyor. Böyle bir transferin gerçekleşmesi durumunda FOX'un yapacağı hamle büyük merak konusu.

CAN ATAKLI İDDİASI

Bir başka iddia da TELE1'den ayrılan Can Ataklı ile ilgili. Can Ataklı'nın da Sözcü TV'de program yapacağına yönelik söylentiler var. Şimdiden gerçekleştirdiği transferle adından söz ettiren Sözcü TV'nin reytinglerde nasıl bir çıkış yakalayacağı çok merak ediliyor.