Kanal D'den Üç Kız Kardeş dizisi için yeni karar.. Değişiyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinde büyük değişiklik! Özgü Kaya ile Berker Güven'in başrolünde yer aldıkları Üç Kız Kardeş dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşanacak.

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Kanal D'den Üç Kız Kardeş dizisi için yeni karar.. Değişiyor

Üç Kız Kardeş dizisinde büyük değişikliğe gidiliyor. Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi güçlü rakipleri bulunan Üç Kız Kardeş, reytinglerini daha da yükseltmek için harekete geçti. Başrol oyuncusu İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan dizi, 41. bölümü ile büyük bir kırılma yaşayacak.

Televizyon Gazetesi'nin haberine göre; dizinin senaristleri, hikayede bir ayrılıp bir barışan Türkan ile Somer için yeni bir dönem tasarladılar.

Kanal D'den Üç Kız Kardeş dizisi için yeni karar.. Değişiyor - Resim : 1

Senaristler, Türkan ve Somer için yeni bir başlangıç planladı. Bu yeni hikayenin, reytinglere olumlu yansıması bekleniyor. Hikayede Türkan ve Somer arasındaki buzlar erimiş olacak.

FİNAL NE ZAMAN?

 Öte yandan Üç Kız Kardeş dizisinin haziran ayında final yapacağına yönelik iddialar var. Dizinin final yapıp yapmayacağı Mayıs sonunda belli olacak.

REYTİNGLER NASIL?

Üç Kız Kardeş dizisinin reytingleri oldukça iyi durumda. Ancak buna rağmen kanal final kararı verecek mi bilinmiyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı ve Camdaki Kız dizisi ise haziran ayında final yaparak ekrana veda edecek

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