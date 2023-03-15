Ayva yerken yapılan hata. En değerli yerini çöpe atıyormuşuz

Kış aylarında çokça tüketilen meyveler arasında yer alan ayva çok faydalı. Yapılan araştırmalar ayvanın çok sayıda faydasını ortaya çıkardı.

Araştırmacılara göre ayvanın faydaları şu şekildedir;

Zayıflamaya Yardımcı Olur.

Vücudu Virüslere Karşı Korur.

Saçları Uzatır.

Cildi Gençleştirir.

Antioksidan İçeriği Kanser Riskini Azaltır.

Kalp Damar Sağlığını Korur.

Sindirimi Kolaylaştırır.

Bağırsak Hastalıklarını Önler.

KABUKLARI DAHA FAYDALI ÇIKTI

Öte yandan ayvanın kabukları çok daha faydalı çıktı. Şimdiye dek eğer ayvanın kabuklarını çöpe attıysanız, öğreneceğiniz bu bilgilerden sonra artık atmayacaksınız

Ayva kabuğu veya ayva çekirdeği kaynatılıp içilirse, idrar yolu iltihaplarına iyi gelir. Ayrıca iştah açar, böbrek ve idrar torbası iltihaplarını iyileştirir. Ayva suyu, vücudu terletmek için çok etkilidir.

AYVA KABUĞUNDAN ÇAY NASIL YAPILIR?

Mynet'te yer alan içerikte; Ayva kabukları çayının tarifi paylaşıldı.. İşte bilmeniz gereken o tarif.

Ayva kabukları diğer malzemeler ile kaynar suyun içinde bekletilerek demlenmelidir. Su ile birlikte kaynatılarak hazırlanması doğru değildir. Aksi takdirde içerdiği vitaminler etkisini kaybeder. Evde birkaç dakika içinde hazırlanabilecek olan ayva kabuğu çayı için gerekli malzemeler şu şekildedir:

Ayva kabukları (Bir adet ayvanın kabuğu bir fincan ayva kabuğu çayı için yeterli olacaktır.)

Arzuya göre karanfil

Arzuya göre kakule veya tarçın

Arzuya göre elma kabuğu ve ıhlamur çiçeği



Ayva kabuğu çayı tarifi şu şekildedir:

Bir fincan taze ve temiz içme suyu bir cezvede kaynatılır.

Ayva kabukları, elma kabukları, tercihe göre eklenecek olan kakule ve ıhlamur çiçekleri kaynatılmış olan temiz içme suyunun içine atılır.

Ağzı kapatılarak on ya da en fazla on beş dakika bekletilir. Bu şekilde demlenmeye bırakılır.

Bir süzgeç yardımı ile süzülür.

Daha tatlı bir çay elde etmek istenirse hazırlanan çaya bal da eklenebilir.