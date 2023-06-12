FOX TV'deki Yasak Elma final yaptı... Şevval Sam aradığını buldu

Şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle bilinen Şevval Sam tam altı yıldır FOX TV ekranlarında ''Ender'' karakterini canlandırıyordu.

Yasak Elma dizisine final kararı alınınca Şevval Sam bomba gibi bir magazin haberiyle gündeme geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Ülkemizin en güzel kadınlarından Şevval Sam, yeni bir aşka yelken açtı.

Şevval Sam 6 sezon süren “Yasak Elma” dizisinin final yapmasının ardından müzik çalışmalarına ağırlık verdi. Sam, yarın İzmir KültürPark‘ta sevenlerinin karşısına çıkacak. Ardından da çarşamba akşamı 4 yeni şarkısı müzikseverlerle buluşacak. Aynı akşam özel bir etkinlikte de sahne alacak olan Şevval Sam aşk hayatında da mutlu ve huzurlu günler yaşıyor. Şevval Sam kalbini Cem Topçuoğlu‘na kaptırdı. Topçuoğlu reklamcılık sektörünün önde gelen başarılı isimleri arasında yer alıyor. Topçuoğlu geçen günlerde “Yasak Elma” dizisinin Esma Sultan Yalısı‘ndaki veda partisinde de sevgilisine eşlik etti.

ŞEVVAL SAM HAKKINDA BİLGİLER

Şevval Sam, 11 Kasım 1973 tarihinde İstanbul’da doğmuş bir Türk oyuncu ve müzisyendir. Kendisi Leman Sam’ın kızıdır ve babası Selim Sam müzisyendir. İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu’nda okuyan Şevval Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu . Şevval Sam’ın oğlu bulunmaktadır. Şevval Sam, 49 yaşındadır.