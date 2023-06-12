Eşine ve sevgilisine değer veren 4 burç: Yanlış onların yanına uğramaz

Eşine değer veren burçlar hakkında yazılmış birçok araştırma bulunuyor. Burçların uyumlarına dair birkaç örnek vermek gerekirse, Koç burcu ile Aslan burcu arasında muhteşem bir evlilik hayatı olabilmektedir.

Her iki burç da enerjik ve liderdir. Yengeç burcu ise tipik bir evlilik burcudur ve eşine değer verir. Başak burcu ile Koç burcu arasındaki düşünceler ve amaçlar farklı olsa da, bu iki burcun uyumu mümkündür.

HANGİ BURÇLAR EVLENMEK İÇİN UYGUNDUR?

metrosfer.com sitesinde; Kaan Martin tarafından yayınlanan bir içerikte; evlilik için uygun olan burçların listesi paylaşıldı. İşte o burçlar

KOÇ-BOĞA: Boğa kişisi sizin değerinizi çok iyi bilecektir. Sizin sayenizde de Boğa kişisi canlanacak, neşelenecektir. Fakat Boğa, sizin hareketlerinizi kısıtlamamalı. Kısıtlandığınız zaman, çok sevseniz bile uzak kalmak isteyebilirsiniz.

BOĞA-ASLAN: Aslan biriyle evlilik hayatınız boyunca eğlenceye doyamayacaksınız. Eğlenmeyi seven Aslan kişisinin mertliği ve cömertliği, sizi ayrıca etkileyecektir. Neşeli ve güler yüzlü Aslanla mutlu bir evliliğe hazır mısınız?

İKİZLER-YENGEÇ: Yengeçle bir ilişki kurmak için fedakarlık yapmanız gerekebilir. Yengeç domestik bir ruhtur; yani evine bağlıdır, biraz kuşkucudur, kıskançta olabilir yani sizin tam tersiniz. Sizse bağımsızlığınızı her daim ilan etmiş, yeniliklere açık, sınırlardan hiç hoşlanmayan biri için bu zor bir ilişki veya evlilik olabilir.

YENGEÇ-KOVA: Bağımsızlığına düşkün Kova; siteme, imaya ve iğneleme gibi şeylere asla dayanamaz. Ayrıca bir Kova için akıl ve zeka çok önemlidir. Kovayla uzun yıllar evli kalmak istiyorsanız, ya çok zeki olmalısınız ya da kendinizi yetiştirmelisiniz.

ASLAN-YAY: Aslanla Yayın zevkleri ve amaçları aynıdır. Eğer Yayın bağımsızlığını tolere edebilirseniz, o da sizi evlilik hayatınızda mutlu edecek ve keyifli anlar geçirtecektir.

ASLAN-YAY: Aslanla Yayın zevkleri ve amaçları aynıdır. Eğer Yayın bağımsızlığını tolere edebilirseniz, o da sizi evlilik hayatınızda mutlu edecek ve keyifli anlar geçirtecektir.

AKREP-TERAZİ: Terazi burcu, arkadaşlarına ve sosyal çevresine değer veren bir burçtur. Onun bu özelliği sizde kıskançlık yaratabilir. Onu kısıtlamadığınız ve özgür bıraktığınız takdirde mutlu bir birlikte olabilir.