Camdaki Kız'daki Sedat'ın gerçek ailesi ortaya çıktı: Benzerlikleri şaşırtıyor

Üç sezon boyunca Camdaki Kız dizisi fırtınalar estirmişti. Dizide 'Sedat' karakterine can veren Feyyaz Şerifoğlu izleyicilerden tam not alan oyuncular arasında yer alıyordu.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU GERÇEK AİLESİNİ PAYLAŞTI

Sadık Şimşek'in aktardığı habere göre; Feyyaz Şerifoğlu sadece yakın arkadaşlarının bulunduğu facebook hesabında ailesinin fotoğrafını paylaştı.

Feyyaz Şerifoğlu anne ve babasının fotoğrafını ''Canım annem ve babam '' notuyla paylaştı. İşte arkadaşları tarafından da yoğun ilgi gören o özel fotoğraf:

Feyyaz Şerifoğlu'nun anne ve babası efsane sanatçı Barış Manço'nun bal mumu heykeliyle fotoğraf çektirdiler:

FEYYAZ ŞERİFOĞLU HAKKINDA BAZI BİLGİLER

Feyyaz Şerifoğlu, 1991 yılında Rize’de doğmuştur. Üniversite eğitimi için Tekirdağ’a gelerek Tekstil Mühendisliği okumuştur . Ajda Pekkan’ın vokalisti olarak da tanınan Şerifoğlu, “Gidene” şarkısıyla O Ses Türkiye yarışmasında dikkatleri çekmiştir . Ayrıca Kırmızı Oda dizisinde Can karakterini canlandırmıştır

Camdaki Kız dizisinde oynayan Feyyaz Şerifoğlu üç sezon boyunca ''Sedat'' karakterine can verdi. Camdaki Kız dizisi bu hafta ekrana gelecek yeni bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek.

Camdaki Kız dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Dizide Nalan adlı genç bir kadının hikayesi anlatılmaktadır. Nalan güzel, zeki ve temiz kalpli bir kadındır. Ancak normal kadınlardan çok farklı olan, herkesten sır gibi sakladığı birkaç gizli tarafı bulunmaktadır