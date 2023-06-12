Lapa olan pilavı kurtarma tekniği: Çöpe atıp ziyan etmeyin

Pilavın lapa olması durumunda pilavı kurtarmak için yapabileceğiniz birkaç yöntem bulunmaktadır. Eğer pilavın lapa olduğunu yapım aşamasında fark ettiyseniz, kolay bir şekilde kurtarabilirsiniz. Öncelikle ocağın altını kapatın ve tencereyi derhal ocaktan alın. Tahta bir kaşık yardımıyla pirinçleri hırpalamadan havalandırmaya çalışın. Bu yöntem ile fazla suyun daha hızlı bir şekilde buharlaşmasını sağlamış olacaksınız.

SERVİS AŞAMASINDA FARK ETTİYSENİZ

Lapa olan pilavdan farklı yemek tarifleri de mevcuttur. Örneğin kızarmış pilav yapabilirsiniz.

Kızarmış Pilav:



Lapa olan pilavın suyunu güzelce süzün. Sarımsak ve soğanı ince ince doğrayıp tavada saydamlaşana kadar pişirin. İçerisine küp küp doğranmış havuç ve bezelye ilave edebilirsiniz. Pilavı bir kaşık olacak şekilde azar azar tavaya ekleyin ve sürekli karıştırın. Pilavın üzerinde duman tütmeye başlayınca olmuş demektir

Peki pilav neden lapa olur?

Pilavın lapa olmasının nedenleri;

Pilavın lapa olmasının birkaç nedeni vardır. Pirinçlerin tabana yapışması, ısı eşit miktarda dağılmaması ve tencere içinde nem dengesi sağlanmaması gibi nedenlerden dolayı pilav lapa olabilir. Pilav yaparken ölçü kullanmak önemlidir. Pirincin türüne göre 1 bardak pirince 1,5 bardak ya da 2 bardak su şeklinde su ile ilerlemek gereklidir . Ayrıca sıcak suyun içerisinde pirinçler şişebilir ve pilavınızın lapa olmasına neden olabilir. Bu nedenle öncesinde pirinçleri soğuk suda bekletmek de bir seçenek olabilir.