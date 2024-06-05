Skandal görüntüler! Ortaya çıkınca öğretmeni alelacele kovdular!

Bir öğrencinin, öğretmeniyle çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıkan skandal büyük yankı uyandırdı. Tepki çeken görüntülerin yayılmasının ardından, okul yönetimi öğretmenin kurumlarıyla ilişkisini inkar etmeye çalıştı.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER DÜNYANIN HER YERİNDE İZLENDİ

Olay, Çin'de ciddi tartışmalara yol açtı. Evli olan öğretmenin, 16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi olduğu ve öğrencinin 'hava atmak amacıyla' bu görüntüleri sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. İnternette infial yaratan görüntüler üzerine, okul yönetimi öğretmenin kendileri için çalışmadığını iddia etti, ancak öğrenciler bu savunmayı yalanladı.

Yerel basının haberine göre, internette yayımlanan videoda lise üniforması giyen genç bir çocuk ve öğretmen olduğu düşünülen bir kadın yer alıyor. Genç, "Bugün senin doğum günün" diyor ve kadının yaşça büyük olmasıyla ilgili şaka yapıyor. Ardından ikili, kamera önünde defalarca öpüşüyor.

YEREL MEDYA: ÖĞRETMEN KOVULDU

Video internette hızla yayılıp infial yarattıktan sonra sosyal medya kullanıcıları, gencin üzerindeki okul üniformasını hızla doğruladı. Hebei Eyaleti'ndeki okul, gelen tepkilerin ardından "bu kadın okulumuzda öğretmenlik yapmıyor" şeklinde bir açıklama yaptı.

Ancak, okulun öğrencileri ve mezunları bu savunmayı hemen yalanladı. Görüntülerin gerçek bir olayı yansıttığını ve videonun okulda çekildiğini belirttiler. Yerel medyanın bildirdiğine göre, görüntüler yeni ortaya çıksa da skandal geçen yıl yaşanmış ve öğretmen daha sonra okul tarafından kovuldu.