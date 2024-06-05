Erkek arkadaşının saçıyla ve kilosuyla dalga geçen kadına hapis cezası verildi

İngiltere'de erkek arkadaşının saçıyla ve kilosuyla dalga geçen kadına 20 ay hapis cezası verildi.

Erkek arkadaşının saçıyla ve kilosuyla dalga geçen kadına hapis cezası verildi

İngiltere'de yaşayan Gareth Jones, 9 aylık ilişkileri boyunca kız arkadaşı Sarah Rigby tarafından zorbalığa uğradığını ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia ederek mahkemeye başvurdu.

T24'ün aktardığına göre; Jones, "Sağlık sektöründe çalışıyorum, maddi durumum hakkında sürekli aşağılayıcı ifadeler kullanıyordu. Daha sonra kilom ve saçlarımın kelleşmesi ile ilgili zorbalayıcı kelimeler kullanmaya başladı. Gündüz dışarı çıktığımızda beni şapka takmaya zorluyordu. İntiharın eşiğine gelmiştim. Maaşımı ve banka hesabımı kontrol etmeye başladı. Nefesimin koktuğunu söyleyerek bana zorla diş macunu yutturdu ve en sonunda bir gece beni iç çamaşırlarımla sokağa attı" diye konuştu.

Sarah Rigby, Jones'un şikayetin ardından yargılandı ve iki yıl süreyle ertelenen 20 aylık hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından konuşan Jones, "hayal kırıklığına uğradığını ve erkek olsaydı sonucun farklı olacağına inandığını" söyledi.

Hâlâ özgüveninin düşük olduğunu ve psikolojisinin düzelmediğini söyleyen Jones, cezanın ertelenmesinden dolayı üzgün olduğunu ifade etti.

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