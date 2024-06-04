Yargı dizisi final yapınca yeni adresi belli oldu! Başrol kadrosunda yer alacak

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; “Yargı”nın ardından “Taş Kağıt Makas” dizisine transfer olan Hüseyin Avni Danyal’ın yeni adresi "Kötü Kan" oldu.

Usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal, Yargı dizisinde Savcı Ilgaz'ın babası Metin amir karakterine hayat veriyordu.

Hüseyin Avni Danyal konusu ve güçlü kadrosuyla bu sezonun öne çıkan dizilerinin başında gelen “Taş Kağıt Makas” dizisine veda etmeye hazırlanıyor. Usta aktörün yeni adresi belli oldu. Danyal NTC Medya’nın yeni sezonda NOW için çekeceği “Kötü Kan” dizisiyle anlaştı. Ertan Saban’ın başrolünü oynacağı dizinin yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun oturacak. İlker Arslan ve Barış Erdoğan’ın kaleme aldığı dizinin çekimleri haziran sonunda başlayacak. Dizinin eylül ayında yayında olması planlanıyor. Bir kahramanlık hikâyesi üzerine kurulu dizide Ertan Saban “Kartal” karakterine hayat verecek. Merakla beklenen dizinin kadın oyuncusu için görüşmeler sürüyor.

Hüseyin Avni Danyal kimdir?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu, sanat yönetmeni. 12 Nisan 1962, Trabzon doğumlu. 1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro-Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

Bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldıktan sonra, 1988-94 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev almaya başladı. 2001 yılında Sanat Kurumu En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü aldı. Birçok sinema ve televizyon projesiyle tanınmaktadır. Dizilerde rol almaya 1982’de ekranlara gelen Dost Eller dizisindeki Şahin rolüyle başlamış, Yıldızı Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Yalçın Bulut karakteriyle parlamıştır. Son yıllarda birçok film ve dizide oynayan Hüseyin Avni Danyal, yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.