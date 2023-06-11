Magazin dünyası da sarsıldı: Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan sürprizi...

Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan herkesi sevindirecek bir haberle gündem oldular. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan yeni diziyle ekran karşısında olacak.

DİZİNİN ADI BİLE BELLİ OLDU

Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerinde yer alacağı dizinin adı da belli oldu.

Kerem Bürsin ile Hafsanur Sancaktutan'ı buluşturan "Ya Çok Seversen" dizisi temmuz ayında Kanal D'de seyirciyle buluşacak.

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan ''Ya çok seversen'' dizisine Kanal D yönetiminin dev bütçeler ayırdığı da öğrenildi.

Kerem Bürsin Ay Yapım’la imzaladığı sözleşmenin ilk projesinin çekimlerine yarın başlıyor. Kübra Sülün‘ün yazdığı diziye başta “Gün Işığım” adı verilmiş ancak bu ismin haklarının daha önce başka bir yapımcı tarafından alındığı ortaya çıkmıştı. Daha sonra “Körkütük” adında karar kılınsa da bu isim sevilmedi ve merakla beklenen projeye son olarak “Ya Çok Seversen” adı konuldu.

Küs olduğu babasının vasiyeti üzerine üvey kardeşlerine bakması istenen Oğuz’un hikayesini anlatan dizide Hatice Aslan Oğuz’un halasını, Şerif Erol Oğuz’un evindeki yardımcıyı, Cemre Ebuzziya Oğuz’un arkadaşı Bige’yi, Nazmi Kırık Leyla’nın babası Yakup’u, Aziz Caner İnan Oğuz’un abisi Umut’u, Mine Kılıç Leyla’nın ablası Meryem’i, Durukan Çelikkaya Leyla’nın kardeşi Barış’ı, Özgün Akaçca Oğuz’un şoförü Mert’i ve Adin Külçe Oğuz’un kardeşi Aydos’u canlandıracak.