Beyin yakan dikkat testi: 13 saniyede resimde gizli yılanı bulan kişi sayısı çok az

Sosyal medyada optik illüzyon testleri tartışma yaratmaya devam ederken 13 saniyede çözülmesi gereken yılan testi herkesin beynini yaktı.

turkiyegazetesi.com.tr adresinde yayınlanan optik illüzyon testinde ölümcül yılanı 13 saniyede bulmak gerekiyor.

Yapılan bir araştırmaya göre optik illüzyon testinde yer alan yılanı 10 kişiden sadece 3 kişi 13 saniyede bulabiliyor.

Bakalım siz kaç saniyede yılanı bulabileceksiniz.

Aşağıdaki resme dikkatlice bakın.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüde, çevresinde çok sayıda yeşillik bulunan bir bahçe manzarası görüyoruz.

Bu optik illüzyon görüntüsünde gizli bir yılan var ve yılanı 13 saniyede bulmanız gerekiyor.

Hazırsanız başlayalım..

Görüntüyü dikkatlice inceleyin ve herhangi bir değişikliği fark edip edemeyeceğinize bakın.

Gizli yılanı bulabildiniz mi?

Bazı ipuçlarıyla size yardımcı olalım.

İpucu 1: Yılan görüntünün solunda veya sağında değil.

İpucu 2: Yılanın rengi yeşil değil…

Acele et!

Zaman geçiyor…

Bazılarınızın yılanı şimdiye kadar görmüş olduğunu tahmin ediyoruz.

Öyleyse mükemmel gözlem becerileriniz var.

Hâlâ bulmaya çalışanlara, son birkaç saniyenin kaldığını hatırlatmamız gerekiyor.

3…

2…

1…

Ve…

Süre doldu.

Yılanın nerede saklandığını bilmek ister misiniz?

Çözüm için aşağı kaydırın...