Unutkanlığı olanlar yesin: Hafızayı güçlendiren 8 süper gıda...

Unutkanlık birçok farklı nedeni olabilen bir durumdur. Bazı yaygın nedenler şunlardır:

- Stres ve kaygı: Yüksek düzeyde stres ve kaygı, beyindeki kimyasal dengeleri değiştirerek hafıza ve dikkat problemlerine neden olabilir.

- Uyku yetersizliği: Uyku, beyin fonksiyonları için önemlidir. Yetersiz uyku, hafıza fonksiyonlarını etkileyebilir.

- Yaşlanma: Yaşlandıkça, beyindeki bazı bölgelerde azalma meydana gelebilir ve bu da hafıza sorunlarına neden olabilir.

- Beslenme: Beslenme eksiklikleri, özellikle vitamin B12 eksikliği, hafıza sorunlarına neden olabilir.

- Alkol ve uyuşturucu kullanımı: Uzun süreli alkol ve uyuşturucu kullanımı, beyinde hasara neden olabilir ve hafıza sorunlarına yol açabilir.

- Beyin yaralanmaları: Beyin yaralanmaları, hafıza sorunlarına neden olabilir.

- İlaçlar: Bazı ilaçlar, özellikle antidepresanlar ve anksiyolitikler, hafıza sorunlarına neden olabilir.

Bu nedenlerin yanı sıra, bazı hastalıklar da unutkanlığa neden olabilir. Eğer unutkanlık sorununuz varsa ve nedenini bilmiyorsanız, bir doktora danışmanız önerilir.

Unutkanlığa İyi Gelen Yiyecekler, Sebzeler ve Meyveler

Unutkanlık için sadece meyve yada sebze tüketmek yetmez. Birçok farklı yiyecek içerisindede unutkanlığa iyi gelen vitaminler bulmak mümkündür. Bundan dolayı sadece belirli ürünler yerine farklı ürünlerden de yararlanmak oldukça mantıklıdır. Tabi bu yiyecekleri, sebzeleri ve meyveleri düzenli olarak bilinçli bir şekilde tüketmek gerekir.

Ceviz

Unutkanlık için en etkili yiyecek cevizdir. Zaten cevizin hafızayı güçlendirdiğini bilmeyen yoktur. Doğal olarak düzenli bir şekilde ceviz tüketen insanlarda hafıza güçlü olur. Buda unutkanlık sorununa karşı iyi gelmektedir.

Kuruyemişler

Fındık, badem, kaju ve daha birçok kuruyemiş içerisinde E vitamini yer almaktadır. E vitamini eksikliği unutkanlığa neden olduğu için kuruyemiş tüketimi bu eksikliği kapatır. Bu sayede unutkanlık yaşama şansınızda azalacaktır.

Balık

Balık, omega-3 yağ asidi bakımından oldukça zengindir. Haftada en az iki sefer Balık tüketmek unutkanlığın en iyi çözümleri arasında yer almaktadır.

Kırmızı Et

Zengin bir B12 kaynağı olan kırmızı eti haftada 1-2 kez kesinlikle tüketmek gerekir. Özellikle B12 vitamini eksik olan kişilerde unutkanlık daha sık görülmektedir.

Ispanak, Tere, Maydanoz ve Benzer Sebzeler

E vitamini içeren ıspanak, tere, marul, brokoli ve bunlara benzer sebzelerde unutkanlığa karşı doğal besin kaynaklarıdır.

Süt ve Süt Ürünleri

Süt, yoğurt, peynir ve bunlara benzer ürünlerinde unutkanlık için yararlı olduğunu söyleyebiliriz.

Nar

Narın vücut için faydaları oldukça çoktur. Narın düzenli olarak tüketilmesi hafızayı güçlendirmeye yarar. Bu meyvenin tüketimi sayesinde kan dolaşımı düzenli ve sağlıklı olarak devam eder. Buda beynin sahip olduğu fonksiyonları yerine getirmesine büyük ölçüde yardımcı olur.

Çilek

Sevilen ve vazgeçilmez meyvelerden birisi olan çileğin unutkanlık için tercih edilen bir meyve olduğu bilinmektedir. Zaten çoğu insan mevsimi geldiği zaman sık sık çilek tüketmektedir. Eğer unutkanlık problemi olup da çilek tüketmeyen kişiler varsa bir an önce çilek yemeleri gerekir.

kaynak: hurriyet.com.tr -