Kavurucu sıcaklar devam ediyor... Meteoroloji uyardı: 12 derece birden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: öğle saatlerinde Kastamonu’nun doğusu, Sinop’un güneyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Erzurum'un kuzey ve batısı, Erzincan ve Bayburt'un doğusu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Kastamonu’nun doğusu ve Sinop’un güneyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Bayburt'un doğusu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla kuzeyi parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Erzurum'un kuzey ve batısı ile Erzincan'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.