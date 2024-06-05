Kavurucu sıcaklar devam ediyor... Meteoroloji uyardı: 12 derece birden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre ülke genelinde sıcaklık artışı devam ederken, bazı bölgelerde yağışın etkili olacağı bildirildi.

Kavurucu sıcaklar devam ediyor... Meteoroloji uyardı: 12 derece birden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: öğle saatlerinde Kastamonu’nun doğusu, Sinop’un güneyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Erzurum'un kuzey ve batısı, Erzincan ve Bayburt'un doğusu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Kastamonu’nun doğusu ve Sinop’un güneyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Bayburt'un doğusu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık zamanla kuzeyi parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Erzurum'un kuzey ve batısı ile Erzincan'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Etiketler
Meteoroloji Sıcak Hava Hava Durumu
Tam 535 futbol sahası büyüklüğünde! Bakanlık'tan Kaz Dağları'nda siyanürlü projeye onay Bakanlık'tan Kaz Dağları'nda siyanürlü projeye onay
Kayısı reçeli sulu mu oluyor? Usta şefler reçeli böyle yapıyor ve kıvamı şaşmıyor Kayısı reçeli sulu mu oluyor? Usta şefler reçeli böyle yapıyor ve kıvamı şaşmıyor
CHP'nin kedisi Şero'ya arkadaş geldi! Özgür Özel, 31 Mart'ta doğan kediyi sahiplendi; adını 'Zafer' koydu Özel, 31 Mart'ta doğan kediyi sahiplendi; adını 'Zafer' koydu
Yargı dizisi final yapınca yeni adresi belli oldu! Başrol kadrosunda yer alacak Yargı dizisi final yapınca yeni adresi belli oldu! Başrol kadrosunda yer alacak
ÇOK OKUNANLAR
Kavurucu sıcaklar devam ediyor... Meteoroloji uyardı: 12 derece birden artacak Meteoroloji uyardı: 12 derece birden artacak
Erkek arkadaşının saçıyla ve kilosuyla dalga geçen kadına hapis cezası verildi Erkek arkadaşının saçı ve kilosuyla dalga geçen kadına hapis cezası
Kadınların kavgası kanlı bitti! Komşunu silahla vurarak öldürdü Kadınların kavgası kanlı bitti! Komşunu silahla vurarak öldürdü
İstanbul Maltepe'de bomba paniği İstanbul Maltepe'de bomba paniği
Fatih Terim'in yerine gelmesi bekleniyordu: Sarri kararını verdi Fatih Terim'in yerine gelmesi bekleniyordu: Sarri kararını verdi