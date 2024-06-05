CHP'nin kedisi Şero'ya arkadaş geldi! Özgür Özel, 31 Mart'ta doğan kediyi sahiplendi; adını 'Zafer' koydu

Yerel seçimin yapıldığı 31 Mart günü doğan 4 kedi yavrusundan birini sahiplendiklerini duyuran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Doğduğu gecenin anısına adını Zafer koyduk. Şero ile omuz omuza hep yanımızda olacak" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yana Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Narlıdere Belediye Başkanımız Erman Uzun'un bir kardeşini sahiplendiği yerel seçimleri kazandığımız 31 Mart günü doğan 4 kedi yavrusundan birini de biz sahiplendik. Doğduğu gecenin anısına adını Zafer koyduk. Zafer, yeni zaferlere doğru Genel Merkezimizde Şero ile omuz omuza hep yanımızda olacak."

Özgür Özel, paylaşımda, kedi yavrusuyla çekilen fotoğraflara yer verdi.