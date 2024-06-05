Tam 535 futbol sahası büyüklüğünde! Bakanlık'tan Kaz Dağları'nda siyanürlü projeye onay

Kaz Dağları çevresindeki madencilik faaliyetleri yaşam savunucularının tüm itirazlarına karşın devam ediyor. Bölgede siyanürlü çalışma yürüten Zenit Madencilik büyümek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurmuştu. Bakanlık şirketin altın ve gümüş madenindeki büyüme isteğine “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verildiğini açıkladı. Bu onayla birlikte şirket 259 hektarlık alanını 380 hektara, yani 535 futbol sahası büyüklüğüne çıkaracak.

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre; tarım arazisi ve ormanlık alanlarda yapılacak çalışmalarda dinamit kullanılacak. Bölgedeki cevher, ayda 20 patlatma yapılarak çıkarılacak. Şirket yılda 142 bin 103 ton cevher elde edileceğini belirtiyor.

Şirket çıkaracağı cevheri alanda bulunan Kızıltepe cevher zenginleştirme tesisinde siyanürle birlikte işleyecek. 4 bin 728 sayfalık ÇED dosyasında yer alan bilgiye göre proje alanı ve çevresinde yalnızca belirli bölgelerde yetişen endemik türler bulunuyor. Bu bitki türleri arasında çakırotu, ak kıskıs, kızılcıkotu ve hoş keten yer alıyor.

Zenit Madencilik’in ÇED raporun hazırlayan şirket Çınar Mühendislik, Kanal İstanbul gibi birçok projeyle de adını duyurdu. Şirket Kanal İstanbul’a olumlu rapor vermişti.

ŞİRKET KİMİN?

Yıllardır Kaz Dağları coğrafyasında çalışma yürüten Zenit Madencilik’in yüzde 53’ü Özaltın İnşaat’a ait. İktidarın gözde şirketlerinden olan Özaltın İnşaat, birçok kamu ihalesine de imza attı. Şirket, geçiş garantisini karşılaşamayan Osmangazi Köprüsü, baraj ve hidroelektrik santrali gibi projelere imza atarak kamudan da büyük bütçeli ihaleler aldı. Zenit Madencilik’in yüzde 23.5’i Ariana Resources, yüzde 23.5’i ise Proccea Construction’a ait. İngiliz asıllı şirketler Türkiye’nin başka noktalarında da çalışma sürdürüyor.