Yozgat'ta hayvan katliamı: 20'den fazla sokak köpeği iğne ile öldürülerek yol kenarına atıldı

AKP'nin sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören yasa tasarısına karşı tartışmalar devam ederken, önceki gün Yozgat’ta 20’den fazla köpek iğneyle öldürülerek yol kenarına atıldı. Hayatta kalan 30’a yakın yavru ve yetişkin köpek ise belediyenin barınağına götürülerek bakım altına alındı. Konuya ilişkin konuşan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Hayvanların uyutulmasından bahsedildiği bir dönemde böyle bir vahşeti kabul etmemiz mümkün değil. Bunu yapanları da insan kabul etmek mümkün değil” dedi. Yozgat Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’ten Şevval Aydoğan'a değerlendirmelerde bulunan Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı avukat Hülya Yalçın, köpeklerin uyutulmasına ilişkin kamuoyunda tartışmalar sürerken arka planda hayvan katliamlarının sürdüğüne vurgu yaptı. Yalçın, kanunun önemine değinerek “Sokak hayvanlarına ilişkin tartışmalar devam ediyor fakat hâlâ 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu geçerli. Ne olursa olsun yasalar uygulansın diye gerekli başvuruları yapmak zorundayız. Hayvanları öldürelim mi, öldürmeyelim mi tartışması zaten çağdışıdır” dedi. Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMELİ"

"Öldürülen köpekler için ciddi bir soruşturma yürütülmelidir. Orada yaşanan olay karşı çıktığımız uyutmadır. Kimse konuyla ilgili sorumluluk almıyor. Sokaktaki köpekten hepimiz sorumluyuz."