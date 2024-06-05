İstanbul Maltepe'de bomba paniği

İstanbul Maltepe'de bir adet patlamamış bomba olduğu düşünülen cismin bulunması üzerine panik yaşandı. Olay yeri inceleme ekipleri, cismi incelemek üzere götürdü.

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İstanbul Maltepe'de bomba paniği

Maltepe'de bomba ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay, saat 22.00 sularında Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir binada yaşandı. İddiaya göre binanın bodrum katında bir adet patlamamış bomba olduğu düşünülen cismin bulunması üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri cismi incelemek üzere götürdü. Olayla ilgili çalışma sürüyor.

Olayla ilgili konuşan Sefa Yılmaz, "Yolda yürüyordum, polis ekiplerini gördüm. Yaklaştım, sordum bomba olduğunu söylediler. Sonradan açıklama geldi, duyum olarak söylüyorum. Bir adet patlamamış bomba tespit etmişler. Onu alıp olay yeri inceleme ekipleri götürdü." dedi.

İstanbul Maltepe'de bomba paniği - Resim : 1

Kaynak: İHA

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