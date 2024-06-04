Selçuk Ural'dan oğlu Hakan Ural hakkında dikkat çeken itiraf: Utanç duyuyorum

Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural, AKP'ye yakınlığıyla bilinen oğlu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Benim öyle bir oğlum yok" diyen baba Ural, "Hakkında yazılanları okuyunca içim acıyor" diye konuştu.

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Selçuk Ural'dan oğlu Hakan Ural hakkında dikkat çeken itiraf: Utanç duyuyorum

Şarkıcı Selçuk Ural, Enver Aysever'in YouTube kanalındaki yayınına konuk oldu. Aysever'in sorularını yanıtlayan Ural, oğlu Hakan Ural hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Hakan Ural'ın kanaat önderi olarak Türkiye'ye fikir verebilecek eğitimde olduğunu düşünüyor musunuz" sorusuna "hayır" yanıtını verdi.

Oğlunun programlarını bugüne kadar hiç izlemediğini belirten Selçuk Ural, "Hakkında yazılanları okuyunca içim acıyor. O da bir gün büyüyünce bunların farkına varır" diye konuştu.

Selçuk Ural geçtiğimiz aylarda da "Hakan Ural ile görüşüyor musunuz?" sorusunda "Devlet erkanı bizi barıştırmak istedi, benim öyle bir oğlum yok. Bir tane kızım var benim" diyerek yanıt vermişti.

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