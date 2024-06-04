Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin'i resmen tanıma kararı aldı.
Slovenya hükümeti, Filistin devletini tanıma kararını görüştü.
Slovenya Meclisi, karar görüşmesinde Filistin’in resmen tanınmasına onay verdi. Kararın oy çokluğuyla alındığı belirtildi.
İspanya, Norveç ve İrlanda da 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.
Slovenya hükümetinin Filistin devletini tanıma kararı görüşmesi dün muhalefetin referandum talep etmesi nedeniyle ertelenmişti.
Kaynak: AA