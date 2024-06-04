Bir ülke daha Filistin'i tanıdı

İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin'i resmen tanıma kararı aldı.

Bir ülke daha Filistin'i tanıdı

Slovenya hükümeti, Filistin devletini tanıma kararını görüştü.

Slovenya Meclisi, karar görüşmesinde Filistin’in resmen tanınmasına onay verdi. Kararın oy çokluğuyla alındığı belirtildi.

Bir ülke daha Filistin'i tanıdı - Resim : 1

İspanya, Norveç ve İrlanda da 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.

Slovenya hükümetinin Filistin devletini tanıma kararı görüşmesi dün muhalefetin referandum talep etmesi nedeniyle ertelenmişti.

Kaynak: AA

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