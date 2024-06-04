İspanya Başbakanı Sanchez: İstifa etmeyeceğim

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, eşi Maria Begona Gomez Fernandez'in hakkındaki yolsuzluk suçlamasından dolayı 5 Temmuz'da mahkemede ifade vermeye çağrılmasının duyurulmasından sonra, "tüm iddiaların beceriksiz bir kurgu olduğunu ve istifa etmeyeceğini" açıkladı.

Başbakan Sanchez, aşırı sağcı görüşleriyle bilinen "Temiz Eller" sendikasının suç duyurusuyla bağlantılı olarak yolsuzluk suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen eşi Begona Gomez'in 5 Temmuz'da mahkemede ifade vermeye çağrılmasıyla ilgili vatandaşlara hitaben bir mektup yazarak, sosyal medya hesabında yayımladı.

"BECERİKSİZ BİR KURGU"

Sanchez, hem kendisinin hem de eşinin "çok rahat" olduğunu vurgulayarak, "olanların sadece aşırı sağcı bir sendikanın kışkırtmasıyla yapılan beceriksiz bir kurgu" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İspanya Başbakanı, eşi hakkındaki iddialarla ilgili yasal sürecin olağan dışı işletildiğini ve hafta sonu yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine etki edilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Muhalefetteki sağ ve aşırı sağ partileri suçlayan Sanchez, "kendisini istifaya zorlamak için tüm yolların denendiğini" ama istifa etmeyeceğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Begona Gomez'in mesleki faaliyetlerini soruşturan yargıç Juan Carlos Peinado, Jandarmaya bağlı Merkezi Operasyon Biriminin (UCO), Temiz Eller tarafından ortaya atılan tüm iddiaları yalanlayan raporuna rağmen, yolsuzlukla ve başbakan olan eşinin nüfuzunu kullanarak bazı şirketlere ayrıcalık istemekle suçlanan Gomez'i 5 Temmuz'da ifade vermeye çağırmıştı.

İspanya'da koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan, Sanchez'in liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), yargıcın bu kararını "AP seçimleri öncesi kamuoyunu yanıltma" olarak yorumlamıştı.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo ile aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal ise Sanchez'in hemen istifa etmesi gerektiğini söylemişti.

Temiz Eller, 5 Nisan'da Gomez hakkında yaptığı suç duyurusunda, Gomez'in eşinin başbakan olmasından dolayı nüfuzunu bazı iş çevrelerinde kullandığını ve yolsuzluklara karıştığını iddia etmişti.

Bunun basına sızdırılmasının ardından Başbakan Sanchez, 24 Nisan'da İspanyol halkına hitaben yazdığı ve sosyal medya hesabından yayımladığı bir mektupta, istifa edip etmemek için 5 gün düşünme izni istemiş, daha sonra 29 Nisan'da "Demokrasinin ve toplumun en büyük düşmanı yalan haberlerdir." diyerek, görevde kalma kararı aldığını duyurmuştu.

Eşiyle ilgili iddialardan dolayı ikinci kez İspanyol halkına hitaben mektup yazan Sanchez, sağ ve aşırı sağı kendisine karşı sürekli olarak "çamur atmak, yalan haberlerle suni gündem oluşturmak ve demokrasiye karşı bir tehdit oluşturmakla" suçluyor.

Bu arada, Jandarmaya bağlı Merkezi Operasyon Birimi (UCO), mayıs sonunda yayımladığı raporda, "sadece bazı basın organlarında yer alan birkaç kaynaksız habere dayanarak Temiz Eller'in Begona Gomez hakkında ortaya attığı tüm iddiaların asılsız olduğunu" belirtmişti.

Kaynak: AA