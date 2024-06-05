Kozan'da okul müdürü darbedildi: 'Hocam beni tanıdın mı?' diye sordu

Karacaoğlan Mahallesi Şehit Hüseyin Soydan Caddesi’nde, evine giderken sokakta kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs Kozan Mehmet Akif Ersoy Lisesi Müdürü Levent Tetik’e yaklaştı ve "Hocam beni tanıdın mı?" diye sordu.

Ardından da Tetik’e saldırıp darbetmeye başladı. Saldırgan, olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, müdürü ambulansla Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Tetik, tedavisinin ardından taburcu edildi.

SALDIRGANI TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

Müdür Tetik’in ifadesinde sağlık durumunun iyi olduğunu, şahsı ise tanımadığını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri müdürü darbeden şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA