Küflenmiş ve solmuş çiçeği atmayın: Canlanması için dibine bunu verin...

Solmuş çiçeklerinizi çöpe atmayın. Solmuş çiçeklerinizi aslında canlandırmanız mümkün. Solmuş çiçeğin dibine organik maddeler karıştırarak çiçeği canlandırabilirsiniz. Kompost, yaprak, çiftlik gübresi, gübre yaprakları gibi organik maddeler karıştırılmalı ve toprağa eklenmelidir. Toprağın düzenli olarak havalandırılması da çiçeği sevindirecektir. Solmuş çiçeğinizi canlandıracak doğal bir gübre tarifi bulunuyor.

MUZ KABUĞU YÖNTEMİ

Gübrelenmiş bitkilerde, suyu en dip köklere kadar ulaştırması çok daha kolay olur. Muz kabuğu uygulandığında böcekler ve diğer zararlı organizmaların bitkilere yaklaşması önlenebilir. Bitkilerin daha iyi fotosentez yapabilmesine katkıda bulunan muz kabuğu, bitkilerin meyve vermesini de oldukça kolaylaştırır.

BUZ VE SICAK SU YÖNTEMİ

cevrecibahcem.com sitesindeki habere göre; Solmuş ve ölmüş olan saksı bitkilerinizi canlandırmanın bir diğer yolu da buz ve sıcak su yöntemidir. Bitkinizin köklerine yeterli miktarda buz koyun. Daha sonra Buzların üzerine sıcak su dökün. Bu işlemi belirli aralıklarla tekrarlayarak kurumuş saksı çiçeklerinizi canlandırabilirsiniz.

VAZO ÇİÇEKLERİ NASIL CANLANDIRILIR?

gunceloku.com sitesinde yer alan bilgilere göre; Solmuş vazo çiçeği canlandırmak için bazı basit adımlar izlenebilir:



Su değiştirme: Solmuş çiçeğin vazosundaki suyunu değiştirin. Suyun sıcaklığı, çiçeğin türüne göre değişebilir.



Kesme: Solmuş çiçeklerin uçlarını kesin. Çiçeklerin uçlarının kesilmesi, çiçeklerin suya daha iyi tutunmasını sağlar ve çiçeklerin daha uzun süre canlı kalmasını sağlar.



Köklerin temizliği: Solmuş çiçeklerin vazosundaki toprak veya suda oluşan kökleri temizleyin. Köklerin temizliği, çiçeklerin daha iyi su almasını ve daha uzun süre canlı kalmasını sağlar.



Isı ve aydınlatma: Solmuş çiçeklerin bulunduğu yerin sıcaklığı ve aydınlatması önemlidir. Çiçeklerin sıcak ve güneşli olmayan bir yerde tutulması önerilir.