Evde kumpiri kendiniz yapın! Tüm ustaların sakladığı bu sırrı deneyin daha iyi pişsin

Fırında kumpir yapmak, lezzetli bir yemek veya atıştırmalık seçeneği olabilir. İşte fırında kumpir yaparken bilmeniz gereken bazı püf noktaları:

**Malzemeler:**



- 4 adet büyük boy patates

- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

- 1 su bardağı haşlanmış mısır

- 1 su bardağı haşlanmış bezelye

- 1 adet domates

- 1 adet yeşil biber

- 4 yemek kaşığı tereyağı

- Tuz, karabiber, pul biber

**Adımlar:**

1. Patatesleri yıkayın ve kurulayın.

2. Patateslerin her birine birkaç delik açın.

3. Patatesleri fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 1 saat boyunca pişirin.

4. Pişen patatesleri fırından çıkarın ve her birini ikiye kesin.

5. Patatesin iç kısmını bir kaşıkla kazıyarak çıkarın.

6. Tereyağı, tuz, karabiber ve pul biberi patatesin içine ekleyin ve karıştırın.

7. İç malzemeleri hazırlayın. Domatesi ve yeşil biberi küçük küçük doğrayın.

8. Patatesin içine rendelenmiş kaşar peyniri, haşlanmış mısır, haşlanmış bezelye, doğranmış domates ve yeşil biberi ekleyin.

9. Patatesleri tekrar fırın tepsisine yerleştirin.

10. Fırında 10-15 dakika daha pişirin, kaşar peyniri eriyene kadar.

11. Fırından çıkarın ve sıcak servis yapın.

**Kumpir Tarifinin Püf Noktaları:**

- Patatesleri önceden yıkayarak temizleyin ve kurulayın.

- Patateslerin pişme süresi fırının sıcaklığına ve patates boyutuna göre değişebilir. Pişirme süresini kontrol ederek, patateslerin yanmamasını sağlayın.

- Patateslerin içini kazıyarak çıkardığınızda, kabukların delinmesini önleyerek patateslerin şeklini koruyabilirsiniz.

- İç malzemeleri hazırlarken, farklı sebzeler ve malzemeler ekleyerek kendi lezzetinizi yaratabilirsiniz.

- Kumpirin üzerine ketçap, mayonez veya yoğurt sosu ekleyerek farklı tatlar elde edebilirsiniz.