Öğrenince tost makinesini çöpe atacaksınız! İlk tost böyle yapılmış

Yufkayla yapılan tost, pratik ve lezzetli bir atıştırmalıktır ve tost makinesi kullanmadan da kolayca hazırlanabilir. İşte yufkayla yapılan tost yapmanın basit bir tarifi:

**Malzemeler:**

- 2 adet yufka

- 2 dilim kaşar peyniri

- 2 dilim jambon

- 1 adet domates

- 1 adet yeşil biber

- Tuz, karabiber, kırmızı biber

**Adımlar:**

1. Domatesi ve yeşil biberi küçük küçük doğrayın.

2. Yufkayı düz bir zemine serin.

3. Yufkanın yarısına jambon dilimlerini ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin.

4. Üzerine doğranmış domates ve yeşil biberi serpin.

5. Tuz, karabiber ve kırmızı biber ekleyin.

6. Yufkanın diğer yarısını jambon ve peynirin üzerine kapatın.

7. Yufkayı üçgen şeklinde katlayın.

8. Tavanızı ısıtın ve yufkayı tavaya yerleştirin.

9. Yufkayı her iki tarafı da altın rengi olana kadar pişirin.

10. Tüm yufkalara aynı işlemi uygulayın.

11. Yufkaları servis tabağına alın ve sıcak servis yapın.

**Püf Noktaları:**

- Yufkayı pişirirken, tavanın altını kısın ve yavaşça pişirin. Bu, yufkanın yanmamasını ve iç malzemenin erimesini sağlar.

- Yufka katlama işlemi sırasında, iç malzemelerin dışarı çıkmasını önlemek için yufkayı sıkıca katlayın.

- İç malzemeleri isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Sosis, mantar, zeytin gibi malzemeler de kullanabilirsiniz.

- Tavaya koymadan önce yufkanın kenarlarına su sürerseniz, yufkanın daha iyi yapışmasını sağlayabilirsiniz.

fotoğraf: youtube.com