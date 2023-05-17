Küf derdine son! Çok pratik bir temizlik sırrı sayesinde küfleri silip süpürün

Banyo duvarında oluşan küf derdini önleyen teknik

Küf derdine son! Çok pratik bir temizlik sırrı sayesinde küfleri silip süpürün

Banyo duvarında oluşan küf, hijyenik olmayan bir ortam yaratır ve sağlığınızı tehdit edebilir. İşte pratik bir temizlik sırrı sayesinde küfleri silip süpürebileceğiniz bir yöntem:

**Malzemeler:**
- Beyaz sirke
- Su
- Püskürtme şişesi
- Mikrofiber bez

**Adımlar:**

1. Püskürtme şişesine beyaz sirke ve suyu eşit oranlarda doldurun.

2. Küfün oluştuğu bölgeye püskürtün.

3. Küfün üzerini iyice kaplayacak şekilde püskürtün.

Küf derdine son! Çok pratik bir temizlik sırrı sayesinde küfleri silip süpürün - Resim : 1

4. Sirke su karışımının etki etmesi için yaklaşık 30 dakika bekleyin.

5. Mikrofiber bez ile bölgeyi silin.

6. Küf tamamen yok olana kadar işlemi tekrarlayın.

7. Bölgenin temizlendiğinden emin olduktan sonra, bölgeyi durulayın ve kurulayın.

İŞTE TEMİZLİK SIRRININ PÜF NOKTALARI

- Beyaz sirke, küf gibi mantarların büyümesini önleyen doğal bir antimikrobiyal maddedir.

- Püskürtme şişesi kullanmak, sirke su karışımını bölgenin tamamına eşit şekilde dağıtmanızı sağlar.
- Mikrofiber bez, banyo duvarındaki küf kalıntılarını kolayca temizleyebilir ve yüzeyi çizmez.
- Küfün oluştuğu bölgeyi düzenli olarak temizlemek, küfün tekrar oluşmasını önleyebilir.

FOTOĞRAFLAR: YOUTUBE

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