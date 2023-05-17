En kolayından mısır haşlama tekniği! Asla sert kalmıyor... Lokum gibi oluyor
Mısır haşlarken aklınızda bulunması gereken teknik
Mısır haşlarken lokum gibi olmasını istiyorsanız işte bilmeniz gereken mısır haşlama tekniği:
Mısır haşlamak oldukça kolaydır ve lezzetli bir atıştırmalık veya yan yemek olarak servis edilebilir. İşte en kolay mısır haşlama tekniği:
**Malzemeler:**
- Taze mısır koçanları
- Su
- Tuz
**Adımlar:**
1. Mısır koçanlarını yıkayın ve temizleyin.
2. Bir tencereye su doldurun ve kaynatın.
3. Kaynayan suya tuz ekleyin.
4. Mısır koçanlarını kaynar suya ekleyin.
5. Mısır koçanlarını yaklaşık 10-12 dakika boyunca kaynatın.
6. Mısır koçanlarını süzgeç yardımıyla süzün ve servis yapın.
**Mısır Haşlama Tekniğinin Püf Noktaları:**
- Mısır koçanlarını haşlarken, tencereyi kapağı kapalı tutun. Bu, mısırın daha hızlı pişmesini sağlar.
- Mısır koçanlarının tamamen kaplandığından emin olmak için tencereyi büyük bir boyutta seçin.
- Mısır koçanlarını haşlarken, tuz kullanmak lezzetini arttıracaktır.
- Mısır koçanlarını haşladıktan sonra, süzgeç yardımıyla süzün ve soğumasını bekleyin. Böylece, mısır koçanları daha kolay soyulabilir.
- Mısır koçanlarını servis etmeden önce, tereyağı veya zeytinyağı gibi farklı tatlar ekleyebilirsiniz.
- Mısır koçanlarını haşlarken, haşlama süresi koçanların büyüklüğüne göre değişebilir. Küçük koçanlar daha kısa sürede pişecektir.
fotoğraflar: youtube.com