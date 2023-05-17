En kolayından mısır haşlama tekniği! Asla sert kalmıyor... Lokum gibi oluyor

Mısır haşlarken aklınızda bulunması gereken teknik

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En kolayından mısır haşlama tekniği! Asla sert kalmıyor... Lokum gibi oluyor

Mısır haşlarken lokum gibi olmasını istiyorsanız işte bilmeniz gereken mısır haşlama tekniği: 

Mısır haşlamak oldukça kolaydır ve lezzetli bir atıştırmalık veya yan yemek olarak servis edilebilir. İşte en kolay mısır haşlama tekniği:

**Malzemeler:**

En kolayından mısır haşlama tekniği! Asla sert kalmıyor... Lokum gibi oluyor - Resim : 1
- Taze mısır koçanları
- Su
- Tuz

**Adımlar:**

1. Mısır koçanlarını yıkayın ve temizleyin.

2. Bir tencereye su doldurun ve kaynatın.

3. Kaynayan suya tuz ekleyin.

4. Mısır koçanlarını kaynar suya ekleyin.

5. Mısır koçanlarını yaklaşık 10-12 dakika boyunca kaynatın.

6. Mısır koçanlarını süzgeç yardımıyla süzün ve servis yapın.

**Mısır Haşlama Tekniğinin Püf Noktaları:**

- Mısır koçanlarını haşlarken, tencereyi kapağı kapalı tutun. Bu, mısırın daha hızlı pişmesini sağlar.
- Mısır koçanlarının tamamen kaplandığından emin olmak için tencereyi büyük bir boyutta seçin.
- Mısır koçanlarını haşlarken, tuz kullanmak lezzetini arttıracaktır.
- Mısır koçanlarını haşladıktan sonra, süzgeç yardımıyla süzün ve soğumasını bekleyin. Böylece, mısır koçanları daha kolay soyulabilir.
- Mısır koçanlarını servis etmeden önce, tereyağı veya zeytinyağı gibi farklı tatlar ekleyebilirsiniz.
- Mısır koçanlarını haşlarken, haşlama süresi koçanların büyüklüğüne göre değişebilir. Küçük koçanlar daha kısa sürede pişecektir.

fotoğraflar: youtube.com

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