Evde kendi salçanızı böyle yapın! 2 seneye kadar taze kalıyor

Kendi salçanızı yapmak, yemeklere lezzet katmanın yanı sıra sağlıklı bir seçenek olabilir. İşte size evde kendi salçanızı yapmanın püf noktaları:

Malzemeler:

10 kilo domates

2 çay bardağı tuz

1 çay bardağı sıvı yağ

6 adet cam kavanoz

Yapılışı:

1. Domatesleri yıkayın ve kabuklarını soyun.

2. Domatesleri küp küp doğrayın ve bir tencereye koyun.

3. Domateslerin üzerine tuz ekleyin ve karıştırın.

4. Tencereyi ocağa koyun ve orta ateşte domatesleri pişirin.

5. Domatesler suyunu salacak ve kıvamı koyulaşacaktır. Bu aşamada, ara sıra karıştırın.

6. Domatesler iyice piştikten sonra, tencereyi ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

7. Soğuyan domatesleri blender veya çırpıcı yardımıyla püre haline getirin.

8. Püreyi tekrar tencereye koyun ve orta ateşte pişirmeye devam edin. Bu aşamada, ara sıra karıştırın.

9. Salça kıvamına gelene kadar pişirmeye devam edin. Salça kıvamına gelince ocağı kapatın.

10. Salçayı temiz bir cam kavanoza boşaltın ve üzerine zeytinyağı dökün.

11. Kavanozu kapaklayın ve serin bir yerde saklayın.

Püf noktaları:

- Domatesleri kabuklarını iyice soyarak kullanın. Kabuklar salçanın bozulmasına neden olabilir.

- Pişirme sırasında domateslerin suyunu iyice çekmesi için ara sıra karıştırın.

- Salça kıvamına gelince ocağı hemen kapatın. Salça fazla pişirilirse, tadı bozulabilir.

- Salçayı kavanoza boşaltmadan önce iyice soğumasını bekleyin. Sıcak salça kavanozu patlatabilir.

- Salçayı kavanoza doldurduktan sonra üzerine zeytinyağı dökerek saklayın. Bu şekilde salça daha uzun süre dayanacaktır.

Bu püf noktalarını takip ederek, evde kendi salçanızı yapabilirsiniz. Ayrıca, salçanızın bozulmaması için serin ve karanlık bir yerde saklamayı unutmayın. Afiyet olsun!