Pastaneden alınmış gibi lezzetli poğaçanın sırrı! Puf puf kabarıyorlar

Pastaneden alınmış gibi lezzetli poğaçalar yapmak için birkaç püf noktası vardır. İşte size kabaran ve lezzetli poğaçalar yapmanın sırrı:

Malzemeler:



- 3 su bardağı un

- 1 su bardağı süt

- 1/2 su bardağı sıvı yağ

- 1 yemek kaşığı instant maya

- 1 yemek kaşığı şeker

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 adet yumurta

- 1 su bardağı beyaz peynir veya lor peyniri

- Üzeri için susam veya çörek otu

Yapılışı:



1. Unu, mayayı, şekeri ve tuzu karıştırın. Ardından, sıvı yağ, süt ve yumurtayı ekleyin ve yoğurun.

2. Hamuru, üzerini örtüp yaklaşık 30 dakika kadar mayalandırın.

3. Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle yuvarlayarak şekil verin.

4. Poğaça hamurlarının ortasına beyaz peynir veya lor peyniri koyun ve hamuru kapatın.

5. Hazırladığınız poğaçaları yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine dizin ve üzerlerine çörek otu veya susam serpin.

6. Poğaçaları önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirin.

Püf noktaları:



- Hamuru yoğururken, unu azar azar ekleyin ve hamurun kıvamını kontrol edin.

- Hamuru mayalandırırken, üzerini örtün ve sıcak bir yerde bekletin.

- Poğaçaların ortasına koyacağınız peynir miktarını fazla koymayın, aksi takdirde poğaçalar kabarmayabilir.

- Poğaçaları fırına vermeden önce üzerine yumurta sarısı sürerek daha lezzetli bir görünüm elde edebilirsiniz.

- Poğaçaları fırına vermeden önce, üzerlerine biraz su serpiştirerek daha puf puf kabarmalarını sağlayabilirsiniz.

Bu püf noktalarını takip ederek, pastaneden alınmış gibi lezzetli poğaçalar yapabilirsiniz.

kaynak: youtube - fotoğraflar: youtube