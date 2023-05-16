30 yıllık burgercilerin sırrı! Hamburger köftesine lezzet katıyor

Evde hamburger ustalarının yaptığı gibi hamburger köftesi yapmak çok kolay

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30 yıllık burgercilerin sırrı! Hamburger köftesine lezzet katıyor

Evde hamburger köftesi yapmak oldukça kolaydır ve lezzetli bir sonuç elde etmek için birkaç püf noktası vardır. İşte size lezzetli bir hamburger köftesi tarifi:

Malzemeler:


- 500 gram kıyma
- 1 adet soğan
- 1 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı galeta unu
- Tuz ve karabiber
- 4 adet hamburger ekmeği
- Marul, domates, turşu ve ketçap/mayonez gibi isteğe bağlı malzemeler

Yapılışı:

30 yıllık burgercilerin sırrı! Hamburger köftesine lezzet katıyor - Resim : 1
1. Soğanı rendeleyin ve kıyma, yumurta, galeta unu, tuz ve karabiber ile birlikte yoğurun. Yoğurma işlemi köftenin daha lezzetli ve sıkı olmasını sağlayacaktır.

2. Hazırladığınız köfte harcından cevizden biraz büyük parçalar koparın ve elinizle yuvarlayarak köfteleri hazırlayın.

3. Köfteleri yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine dizin ve buzdolabında yaklaşık 30 dakika bekletin. Bu işlem köftelerin şeklinin korunmasına yardımcı olacaktır.

4. Köfteleri ızgarada veya tavada pişirin. Köfteleri pişirirken arada bir çevirerek her iki tarafını da eşit şekilde pişirin.

5. Hamburger ekmeğini ikiye kesin ve içine pişirdiğiniz köfteyi yerleştirin. İsteğe bağlı olarak marul, domates, turşu, ketçap ve mayonez gibi malzemelerle servis yapın.

Püf noktaları:


- Kıymayı taze olarak kullanın ve köfte harcını iyice yoğurun.
- Köfteleri pişirmeden önce buzdolabında bekletin.
- Köfteleri arada bir çevirerek her iki tarafını da eşit şekilde pişirin.
- Hamburger ekmeğini hafifçe ızgarada veya tavada ısıtarak servis yapın.

30 yıllık burgercilerin sırrı ise, köfteleri pişirirken üzerine bir dilim cheddar peyniri koyarak erimesini sağlamak. Böylece köfteler daha lezzetli ve sulu olur.

kaynak: youtube - fotoğraflar: youtube

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