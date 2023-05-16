Çamaşırlardaki inatçı lekeleri çıkaran tüyo! Çay, kan, yağ, kahve lekesine son

Kıyafetlerdeki lekeleri çıkarmak problemlere sebep olabiliyor. Lekelenen kıyafetler için alternatif çözüm önerileri aranıyor. Özellikle yağ ve kahve lekelerini oldukça zorlayıcı olabiliyor. Aşağıda vereceğimiz çözüm ile kıyafetlerinizdeki lekeleri çok kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz. Bu yöntemi duyunca çok şaşıracaksınız. - mynet.com-

Çamaşırlardaki inatçı lekeleri çıkarmak için birkaç farklı yöntem deneyebilirsiniz. İşte bazı leke türlerine özel yöntemler:

- Çay lekesi: Çay lekesini çıkarmak için, lekeli bölgeye soğuk su dökün ve ardından leke üzerine beyaz sirke veya limon suyu dökün. 10-15 dakika bekledikten sonra çamaşır makinesinde yıkayın.

- Kan lekesi: Kan lekesini çıkarmak için, öncelikle soğuk su ile lekeyi durulayın. Ardından, lekeye tuzlu su veya hidrojen peroksit dökün ve birkaç dakika bekleyin. Son olarak, çamaşır makinesinde yıkayın.

- Yağ lekesi: Yağ lekesini çıkarmak için, lekenin üzerine mısır nişastası veya tuz serpin ve birkaç dakika bekleyin. Daha sonra, lekeyi sabunlu su ile ovalayın ve çamaşır makinesinde yıkayın.

- Kahve lekesi: Kahve lekesini çıkarmak için, lekeli bölgeye soğuk su dökün ve ardından beyaz sirke veya limon suyu ile ovun. 10-15 dakika bekledikten sonra çamaşır makinesinde yıkayın.

Bu yöntemler, çamaşırlardaki inatçı lekelerin çıkarılmasına yardımcı olabilir. Ancak, lekelerin cinsi ve yoğunluğuna bağlı olarak, bazen leke çıkarıcı ürünlerin kullanılması gerekebilir.