ChatGPT'nin Kurucusundan Şoke Eden İtiraf: Ne Yarattık Biz?

“Theo Fon ile Geçtiğimiz Hafta” adlı podcast programında konuşan Altman, yeni yapay zeka geliştirme sürecini tarihteki “Manhattan Projesi”ne benzeterek, ortaya çıkan teknolojinin kontrolden çıkma ihtimalinden korktuğunu ifade etti.

'KONTROLÜN SAĞLANMASINDA ENDİŞELER TAŞIYORUM'

Manhattan Projesi, 1942 yılında ABD tarafından başlatılan ve nükleer silah geliştirilmesini amaçlayan gizli bir program olarak biliniyor. Altman, GPT-5’in gelişim hızının ve potansiyelinin, mevcut denetim mekanizmalarının çok ötesinde olduğunu vurguladı ve yapay zekanın kontrolünün sağlanması konusunda endişeler taşıdığını belirtti.

'NE YARATTIK BİZ?'

“Yapay zekada ‘sanki yetişkin yokmuş gibi’ bir durum söz konusu” diyen Altman, teknoloji üzerinde yeterli kontrolün henüz sağlanamadığına dikkat çekti. Teknik detaylara girmeyen CEO, bu endişelerini “Bilim tarihindeki o anlar vardır ki, bilim insanları yaratımlarına bakıp ‘Ne yarattık biz?’ diye sorar” sözleriyle özetledi.

Sam Altman’ın açıklamaları, yapay zeka alanında yaşanan hızlı gelişmelerin, hem heyecan hem de korku yaratmaya devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: Haber Merkezi