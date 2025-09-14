Çernobil Rezervinde Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Bilim Dünyası Şoke Oldu

Ukrayna’daki Çernobil Radyasyon ve Ekolojik Biyosfer Rezervi'nde yapılan saha çalışmaları, doğaseverleri heyecanlandıran nadir bir keşfe sahne oldu.

Koruma altındaki ormanlık alanda, uzun yıllardır efsanevi kabul edilen ve çiçek açması oldukça ender görülen bir orman zambağı (Lilium martagon) gözlemlendi.

Doğa bilimci Olga Belska tarafından fark edilen bitki, eğrelti otları arasında zarif biçimiyle adeta bir kelebeği andırarak dikkat çekti. Bu nadir tür, yıllardır doğada gözlemlenmemişti.

ÇİÇEK AÇMASI YILLAR ALIYOR

Orman zambağının doğada çiçeklenmesi olağanüstü bir durum olarak kabul ediliyor. Bitkinin gelişim süreci oldukça yavaş ve sabır gerektiriyor. Tohumların çimlenmesinden ilk çiçek açımına kadar geçen süre en az dört yılı buluyor:

İlk yılda tohum çimleniyor,

İkinci yılda yapraklar beliriyor ve soğan oluşuyor,

Üçüncü yıl bitki sürgün veriyor ve tomurcuk gelişiyor,

Dördüncü yılda ise çiçek açıyor.

Uzmanlar, ilk çiçeklenmiş örneğin bulunmasının ardından yaptıkları araştırmalarla bir çiçekli zambak daha, iki solmuş bitki ve önümüzdeki sezonda çiçek açma potansiyeli taşıyan yedi vejetatif örnek tespit etti.

DOĞANIN YENİDEN UYANIŞI

Orman zambağı, doğada yok olma tehdidi altında olan türler arasında yer alıyor. Nadir bulunmasının yanı sıra çevresel değişikliklere karşı oldukça hassas olması nedeniyle özel koruma gerektiriyor.

Bilim insanları, Çernobil Rezervi’nde bu türün çiçek açmasının, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin insan müdahalesi olmadan kendi kendine toparlanmakta olduğunun güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı.

