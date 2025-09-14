Bu Bardaklardan Kahve İçmeden Önce İki Kez Düşünün

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yapılan incelemelerde, bu renklerde kullanılan sırların kurşun içerdiği ortaya çıktı. Kurşun, sıcak içeceklerle temas ettiğinde içeceğe karışarak vücuda zararlı etkiler yapabiliyor. Bu nedenle, sağlığınızı korumak adına kurşunsuz sırlarla üretilmiş seramik ve cam fincanların tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

PLASTİK VE ALÜMİNYUM BARDAKLARA DİKKAT

Bunun yanı sıra, plastik ve alüminyum bardakların da sıcak içecekler için uygun olmadığı, bu malzemelerin sağlık açısından tehlike yaratabileceği vurgulanıyor.

Ayrıca, bilimsel araştırmalar fincan renginin içeceğin tat algısını etkilediğini ortaya koydu. Beyaz fincanda sunulan kahvenin, mavi veya şeffaf fincana kıyasla daha az tatlı algılandığı belirlendi.

Sağlıklı ve lezzetli bir kahve deneyimi için fincan seçimine özen göstermek, hem damak tadınız hem de sağlığınız açısından büyük önem taşıyor.

