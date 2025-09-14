Galatasaray Taraftarı Bu Yorumu Duyunca Çıldıracak! Volkan Demirel'den Leroy Sane İçin Olay Yaratacak İddia

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Spor yorumcusu ve teknik direktör Volkan Demirel, Süper Lig devi Galatasaray'ın yeni yıldızı Leroy Sane hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın Eyüpspor'u 2-0 yendiği karşılaşmayı Now Spor ekranlarında yorumlayan Demirel'den çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

'SÜPER LİG'E UYGUN BİR FUTBOLCU DEĞİL'

Sane'nin Süper Lig'e uygun olmadığını belirten Volkan Demirel, "Sane bence Süper Lig'e uygun bir oyuncu değil. Türkiye'de bakmayın rahat hareket ettirmezler adama. O biraz topla beceri göstermeye çalışan bir oyuncu iş yapmaktansa." açıklamasında bulundu.

'İSTEDİĞİ AÇIK ALANLARI BU LİGDE VERMEZLER'

Türkiye liginde Sane'nin istediği açık alanları kolay kolay bulamayacağını ifade eden Demirel, "Ben topla bir şeyler yapabiliyorum.' diye düşünüyor ama Süper Lig'de basıyorlar 2 kişi. Bir sıkıştırdığı zaman alan bulamazsın, alan yok. Ben sol bek oyuncusuyum Sane var karşımda, ben o alanı vermem ona." yorumunda bulundu.

Volkan Demirel ayrıca, "Biraz sert oldun mu... Sane bence biraz yumuşak bir oyuncu. Alan bulursa gider, alan bulamazsa zor. Fiziksel olarak tam değil bence şu anda." sözlerini sarf etti.

Kaynak: Haber Merkezi