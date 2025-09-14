Galatasaray Taraftarı Bu Yorumu Duyunca Çıldıracak! Volkan Demirel'den Leroy Sane İçin Olay Yaratacak İddia

Galatasaray'ın Almanya'dan transfer ettiği Leroy Sane, henüz beklentileri karşılayamadı. Yıldız oyuncu hakkında birçok iddia gündeme gelirken spor yorumcusu ve teknik direktör Volkan Demirel'in son açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Sane'nin Süper Lig'e uygun bir oyuncu olmadığını belirten Demirel, 'Türkiye'de bakmayın rahat hareket ettirmezler adama. Yumuşacak oyuncu o' yorumunda bulundu. İşte Volkan Demirel'in Leroy Sane yorumu...

Son Güncelleme:
Galatasaray Taraftarı Bu Yorumu Duyunca Çıldıracak! Volkan Demirel'den Leroy Sane İçin Olay Yaratacak İddia
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Spor yorumcusu ve teknik direktör Volkan Demirel, Süper Lig devi Galatasaray'ın yeni yıldızı Leroy Sane hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın Eyüpspor'u 2-0 yendiği karşılaşmayı Now Spor ekranlarında yorumlayan Demirel'den çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

'SÜPER LİG'E UYGUN BİR FUTBOLCU DEĞİL'

Sane'nin Süper Lig'e uygun olmadığını belirten Volkan Demirel, "Sane bence Süper Lig'e uygun bir oyuncu değil. Türkiye'de bakmayın rahat hareket ettirmezler adama. O biraz topla beceri göstermeye çalışan bir oyuncu iş yapmaktansa." açıklamasında bulundu.

Galatasaray Taraftarı Bu Yorumu Duyunca Çıldıracak! Volkan Demirel'den Leroy Sane İçin Olay Yaratacak İddia - Resim : 1

'İSTEDİĞİ AÇIK ALANLARI BU LİGDE VERMEZLER'

Türkiye liginde Sane'nin istediği açık alanları kolay kolay bulamayacağını ifade eden Demirel, "Ben topla bir şeyler yapabiliyorum.' diye düşünüyor ama Süper Lig'de basıyorlar 2 kişi. Bir sıkıştırdığı zaman alan bulamazsın, alan yok. Ben sol bek oyuncusuyum Sane var karşımda, ben o alanı vermem ona." yorumunda bulundu.

Galatasaray Taraftarı Bu Yorumu Duyunca Çıldıracak! Volkan Demirel'den Leroy Sane İçin Olay Yaratacak İddia - Resim : 2

Volkan Demirel ayrıca, "Biraz sert oldun mu... Sane bence biraz yumuşak bir oyuncu. Alan bulursa gider, alan bulamazsa zor. Fiziksel olarak tam değil bence şu anda." sözlerini sarf etti.

Beşiktaş Formayla İlk Golünü Attı İtirafı Patlattı! Cengiz Ünder'den Sergen Yalçın Açıklaması: Maçtan Önce Odasına Çağırıp...Beşiktaş Formayla İlk Golünü Attı İtirafı Patlattı! Cengiz Ünder'den Sergen Yalçın Açıklaması: Maçtan Önce Odasına Çağırıp...Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Volkan Demirel Galatasaray
Son Güncelleme:
Beşiktaş Formayla İlk Golünü Attı İtirafı Patlattı! Cengiz Ünder'den Sergen Yalçın Açıklaması: Maçtan Önce Odasına Çağırıp... Beşiktaş Formayla İlk Golünü Attı İtirafı Patlattı
Fenerbahçe Taraftarına Trabzonspor Maçı Öncesi Soğuk Duş! Jhon Duran'dan Korkutan Paylaşım: Apar Topar Sildi Jhon Duran'dan Korkutan Paylaşım
Prof. Dr. Orhan Şen'den Son Dakika Uyarısı: Yaz Sıcağında Lapa Lapa Kar Yağacak! Yaz Sıcağında Lapa Lapa Kar Yağacak
Galatasaray Taraftarı Bu Yorumu Duyunca Çıldıracak! Volkan Demirel'den Leroy Sane İçin Olay Yaratacak İddia Leroy Sane İçin Olay Yaratacak İddia
ÇOK OKUNANLAR
Buralara Ayak Basan Geri Dönmek İstemiyor! Dünyanın En Güzel 50 Köyü Açıklandı: Türkiye'den Tek Orası Girdi Dünyanın En Güzel 50 Köyü Açıklandı
Kurultay Davası Öncesi Kritik Hamle: CHP, Genel Merkezde 'Direniş' Başlatıyor CHP, Genel Merkezde 'Direniş' Başlatıyor
Özgür Özel’den İktidara ‘Hodri Meydan’: 'Manavgat İddianamesiyle Birlikte Görüntüleri Yayınlayacağım' Özgür Özel’den İktidara ‘Hodri Meydan'
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! Kadın Erken Yaş ve Prim Tablosu Açıklandı Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te
Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak Yağış Geliyor