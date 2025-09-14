Uzmanlar Uyardı: Bu Gıdalar Bağırsak Sağlığını Bitiriyor, Zararı Saymakla Bitmiyor
Beslenme ve sindirim sağlığı üzerine çalışmalar yapan Dr. Saurabh Sethi, bazı meyvelerin bilinçsiz tüketildiğinde bağırsak sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğini belirtti.
Uzmanlar, bağırsak sağlığını hayati yönde etkileyen gıdalar listesini paylaştı. Birçok kişinin bilmeden tükettiği bu gıdalar, sağlığı olumsuz yönde etkiliyor. İşte bağırsak düşmanı o yiyecekler:
Aşırı olgunlaşmış muz: Olgunlaşma sürecinde nişastası basit şekere dönüşüyor. Bu durum hem kan şekerinde ani dalgalanmalara neden oluyor hem de bağırsak bakterileri açısından daha az fayda sağlıyor.
Üzüm: Lif oranının düşük olması nedeniyle kan şekerini hızlıca yükseltebiliyor ve şişkinliğe yol açabiliyor.
Portakal: C vitamini bakımından güçlü olsa da bağırsak sağlığı açısından nar kadar etkili değil.
Kavun: Serinletici bir yaz meyvesi olmasına rağmen lif açısından zayıf. Tek başına tüketildiğinde kan şekerini yükseltebiliyor.
UZMAN İSİMDEN SAĞLIKLI GIDA ÖNERİLERİ
Dr. Sethi’ye göre, bazı meyveler bağırsak florası için oldukça faydalı:
Nar, içerdiği polifenoller ve antioksidanlarla bağırsak bakterilerini besliyor ve mikrobiyal çeşitliliği artırıyor.
Kivi ve elma, bağırsak duvarını koruyarak sindirimi kolaylaştırıyor.
Armut, yüksek lif oranı sayesinde tokluk hissi sağlıyor; ancak fazla tüketildiğinde gaz problemine yol açabiliyor.
Yaban mersini ise antosiyanin ve çözünür lif içeriğiyle iltihabı azaltarak yararlı bakterileri destekliyor.
GÜNDE 5 PORSİYON KURALI
İngiltere’de yayımlanan araştırmalara göre, her gün en az beş porsiyon meyve ve sebze tüketmek; kalp-damar hastalıkları, inme ve bazı kanser türlerine yakalanma riskini düşürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi