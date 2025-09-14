Uzmanlar Uyardı: Bu Gıdalar Bağırsak Sağlığını Bitiriyor, Zararı Saymakla Bitmiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzmanlar, bağırsak sağlığını hayati yönde etkileyen gıdalar listesini paylaştı. Birçok kişinin bilmeden tükettiği bu gıdalar, sağlığı olumsuz yönde etkiliyor. İşte bağırsak düşmanı o yiyecekler:

Aşırı olgunlaşmış muz: Olgunlaşma sürecinde nişastası basit şekere dönüşüyor. Bu durum hem kan şekerinde ani dalgalanmalara neden oluyor hem de bağırsak bakterileri açısından daha az fayda sağlıyor.

Üzüm: Lif oranının düşük olması nedeniyle kan şekerini hızlıca yükseltebiliyor ve şişkinliğe yol açabiliyor.

Portakal: C vitamini bakımından güçlü olsa da bağırsak sağlığı açısından nar kadar etkili değil.

Kavun: Serinletici bir yaz meyvesi olmasına rağmen lif açısından zayıf. Tek başına tüketildiğinde kan şekerini yükseltebiliyor.

UZMAN İSİMDEN SAĞLIKLI GIDA ÖNERİLERİ

Dr. Sethi’ye göre, bazı meyveler bağırsak florası için oldukça faydalı:

Nar, içerdiği polifenoller ve antioksidanlarla bağırsak bakterilerini besliyor ve mikrobiyal çeşitliliği artırıyor.

Kivi ve elma, bağırsak duvarını koruyarak sindirimi kolaylaştırıyor.

Armut, yüksek lif oranı sayesinde tokluk hissi sağlıyor; ancak fazla tüketildiğinde gaz problemine yol açabiliyor.

Yaban mersini ise antosiyanin ve çözünür lif içeriğiyle iltihabı azaltarak yararlı bakterileri destekliyor.

GÜNDE 5 PORSİYON KURALI

İngiltere’de yayımlanan araştırmalara göre, her gün en az beş porsiyon meyve ve sebze tüketmek; kalp-damar hastalıkları, inme ve bazı kanser türlerine yakalanma riskini düşürüyor.

