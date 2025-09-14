Beşiktaş Formayla İlk Golünü Attı İtirafı Patlattı! Cengiz Ünder'den Sergen Yalçın Açıklaması: Maçtan Önce Odasına Çağırıp...

Fenerbahçe'den sürpriz bir şekilde Cengiz Ünder'i kadrosuna katan Beşiktaş, dün Başakşehir'i devirmeyi başardı. Milli oyuncunun siyah-beyazlı formayla fileleri havalandırması sonrası Sergen Yalçın'dan flaş bir hamle geldi. Yıldız ismi odasına çağırıp konuştu. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Beşiktaş Formayla İlk Golünü Attı İtirafı Patlattı! Cengiz Ünder'den Sergen Yalçın Açıklaması: Maçtan Önce Odasına Çağırıp...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın yeni transferi Cengiz Ünder, 90+1'deki golü ve galibiyeti getirdi.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA İLK GOLÜNÜ ATTI

Attığı gol sonrası duygularını ifade eden Cengiz Ünder, "Hafta başından beri çok heyecanlıydım. Bu maçı bekliyordum. Bu heyecanı çok özledim. Gol attıktan sonra gözlerim doldu. Bu duyguyu çok özlemişim. Sergen Hoca'nın, başkanımızın, bu kulübün bana güvenini biliyorum. Gerçekten çok iyi hissediyorum. Ben de kendime yakışan futbolu oynayıp Beşiktaş formasıyla en iyi futbolumu oynamak istiyorum. Çok şükür." dedi.

Beşiktaş Formayla İlk Golünü Attı İtirafı Patlattı! Cengiz Ünder'den Sergen Yalçın Açıklaması: Maçtan Önce Odasına Çağırıp... - Resim : 1

CENGİZ ÜNDER'DEN SERGEN YALÇIN İTİRAFI: 'MAÇTAN ÖNCE ODASINA ÇAĞIRIP'

Beşiktaş'a transferini çok isteyen teknik direktörü Sergen Yalçın hakkında konuşan Ünder, "Sergen Hoca ile gelmeden önce de menajerlerim aracılığıyla görüştüm. Geldiğim ilk gün konuştu. Ne istediğini bana çok net anlattı. Sahada uygulamaya çalıştım. Maçtan 3-4 saat önce odasına çağırdı, rahat olmamı söyledi. Sergen Hoca bana güveniyor.

Beşiktaş Formayla İlk Golünü Attı İtirafı Patlattı! Cengiz Ünder'den Sergen Yalçın Açıklaması: Maçtan Önce Odasına Çağırıp... - Resim : 2

Ben de çok iyi hissediyorum. Günden güne performansım artacaktır. Önemli olan oynamam. Beşiktaş formasıyla ilk maçımda gol attım. Çok özel bir duygu. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen'den Beklenen Haber Geldi! Eintracht Frankfurt Maçında Forma Giyecek Mi? Canlı Yayında AçıkladıVictor Osimhen'den Beklenen Haber Geldi! Eintracht Frankfurt Maçında Forma Giyecek Mi? Canlı Yayında AçıkladıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beşiktaş Sergen Yalçın Cengiz Ünder
Son Güncelleme:
Aziz Yıldırım'ın Üstünü Tek Kalemde Çizdi! Ali Koç'a Desteğini Resmen Açıkladı Aziz Yıldırım'ın Üstünü Tek Kalemde Çizdi
Victor Osimhen'den Beklenen Haber Geldi! Eintracht Frankfurt Maçında Forma Giyecek Mi? Canlı Yayında Açıkladı Eintracht Frankfurt Maçına Yetişecek Mi?
Fenerbahçe Taraftarına Trabzonspor Maçı Öncesi Soğuk Duş! Jhon Duran'dan Korkutan Paylaşım: Apar Topar Sildi Jhon Duran'dan Korkutan Paylaşım
Uyumadan Önce Yatakta Telefon Kullanmadan Önce 2 Kez Düşüneceksiniz Uyumadan Önce Yatakta Telefon Kullanmadan Önce 2 Kez Düşüneceksiniz
ÇOK OKUNANLAR
Buralara Ayak Basan Geri Dönmek İstemiyor! Dünyanın En Güzel 50 Köyü Açıklandı: Türkiye'den Tek Orası Girdi Dünyanın En Güzel 50 Köyü Açıklandı
Kurultay Davası Öncesi Kritik Hamle: CHP, Genel Merkezde 'Direniş' Başlatıyor CHP, Genel Merkezde 'Direniş' Başlatıyor
Özgür Özel’den İktidara ‘Hodri Meydan’: 'Manavgat İddianamesiyle Birlikte Görüntüleri Yayınlayacağım' Özgür Özel’den İktidara ‘Hodri Meydan'
Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İl İl Uyardı! Sağanak Yağış Geliyor
Mehmet Uçum'dan Dikkat Çeken 'Geçiş Süreci' Çıkışı! Kayyım ve Tutuklama Yeniden mi Değerlendirilecek? Mehmet Uçum'dan Dikkat Çeken 'Geçiş Süreci' Çıkışı