Victor Osimhen'den Beklenen Haber Geldi! Eintracht Frankfurt Maçında Forma Giyecek Mi? Canlı Yayında Açıkladı
Şampiyonlar Ligi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Sarı kırmızılılarda zorlu mücadele öncesi Victor Osimhen'in sakatlığı merak ediliyordu. Beklenen haber sonunda geldi. Osimhen Eintracht Frankfurt maçında forma giyecek mi? Canlı yayında açıkladı. İşte son dakika Galatasaray haberinin detayları...
Kaynak: Fotomaç
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi gözler Victor Osimhen'e çevrilmiş durumda.
Cimbom zorlu randevudan 3 puanla ayrılarak Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Sarı kırmızılılarda kritik mücadele öncesi en çok merak edilen konulardan biri ise Victor Osimhen. Yıldız oyuncunun Almanya deplasmanında forma giyip giymeyeceği merak ediliyor.
Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Levent Tüzemen beklenen haberi canlı yayında duyurdu.
90+1 programında konuşan Levent Tüzemen; "Victor Osimhen, Eintracht Frankfurt maçına yetişecek" ifadelerini kullandı.