Cennet hurmasının lezzetini katlayan öneri! Meğer böyle yenmeliymiş

Olgun bir cennet hurması sert, turuncu veya turuncu-kırmızı rengindedir. Cennet hurmasını suyla yıkadıktan sonra yapraklarını kesin. Daha sonra küp küp doğrayın ve sade bir şekilde tüketin. Dilerseniz, ikiye böldükten sonra kaşıklayarak da yiyebilirsiniz. Ejder meyvesi gibi kaşıklayarak tüketilen cennet hurması çok daha lezzetli oluyor. Genelde birçok kişi kabuğunu soyarken meyvenin etki kısımlarını da israf ediyor. O nedenle cennet hurmasını ikiye bölerek kaşıkla yemek en doğrusu...

CENNET HURMASININ FAYDALARI

Cennet hurması, sağlık açısından oldukça faydalı bir meyve olarak bilinmektedir. İçerdiği besin değerleri ve sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle dikkat çeken cennet hurmasının pek çok faydası bulunmaktadır.

Öncelikle, cennet hurması antioksidan bakımından zengindir. Bu özelliği sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca, lif açısından da zengin olan cennet hurması sindirim sistemini düzenleyerek kabızlık sorununu gidermeye yardımcı olur.

Cennet hurmasının içerdiği potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller sayesinde kalp sağlığını destekler. Aynı zamanda, kan basıncını dengeleyerek hipertansiyon riskini azaltabilir. Lif içeriği ile kan şekerini dengeleyici etkisi bulunan cennet hurması, diyabet yönetimine de katkı sağlayabilir.

Ayrıca, cennet hurması cilt sağlığı için de faydalıdır. Antioksidan özellikleri sayesinde cildi serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur ve yaşlanma belirtilerini azaltabilir. Aynı zamanda, ciltteki iltihaplanmayı önleyici etkisi bulunmaktadır.

Kaynak: Gercekgundem.com