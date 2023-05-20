Hurma çekirdeğini atıyorsanız atmayın! Hurma çekirdeği o sorunu geçiriyor...

Habertürk'te aktarılanlara göre; Hurma çok faydalı bir meyve... Kan şekerini düzenlemesi ve sindirime iyi gelmesi başlıca özellikleri arasında yer alsa da faydaları bunlarla bitmiyor. Üstelik sadece kendisi değil çekirdeği de tam bir şifa kaynağı. İşte kalbe şifa ve her derde deva hurma çekirdeğinin faydaları…

Hurma çekirdeği, sağlık açısından birçok faydası olan bir besindir. Hurma çekirdeği, çiğ olarak tüketilebileceği gibi, farklı şekillerde de kullanılabilir. İşte hurma çekirdeği ne yapılabilir sorusunun cevabı:

1. Smoothie ve Sütlerde Kullanılabilir: Hurma çekirdeği, smoothie ve sütlerin içine atılarak tüketilebilir. Çekirdekler, blenderda öğütülerek smoothie veya süt içeceğine eklenir.

2. Salatalara Eklenebilir: Hurma çekirdekleri salatalara lezzet katarak tüketilebilir. Çekirdekler, salatanın içine doğranarak eklenir.

3. Kurabiyelerde Kullanılabilir: Hurma çekirdekleri, kurabiye hamuruna eklenerek lezzetli atıştırmalıklar yapılabilir.

4. Yağda Kızartılabilir: Hurma çekirdekleri, yağda kızartılarak atıştırmalık olarak tüketilebilir.

5. Toz Haline Getirilerek Kullanılabilir: Hurma çekirdekleri, blenderda öğütülerek toz haline getirilebilir. Bu toz, yemeklere veya tatlılara lezzet katmak için kullanılabilir.

6. Cilt Bakımında Kullanılabilir: Hurma çekirdekleri, cilt bakımında da kullanılabilir. Çekirdekler, öğütülerek cilt maskesi yapımında kullanılabilir.

Hurmanın çekirdeği, sağlık açısından birçok faydası olan bir besindir. Ancak, çekirdeklerin tüketilmeden önce çiğnenmesi veya öğütülmesi gerektiği unutulmamalıdır.