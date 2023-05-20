Kimse hazır yufkayla yapıldı sanmayacak... Çıtır çıtır böreklerin sırrı
Hazır yufkayla yapılan böreğin çıtır çıtır olmasını sağlayan püf noktalar
Hazır yufkayla yapılan böreğin çıtır çıtır olması için bazı püf noktaları şunlardır:
1. Yufkaları İyice Ayırın: Hazır yufkalar, birbirine yapışabilir. Bu nedenle, yufkaları iyice ayırın ve aralarında hava olmasını sağlayın.
2. Yufkaları Yağlayın: Yufkaların çıtır olması için, her yufkanın üzerine tereyağı veya sıvıyağ sürün. Bu, yufkaların kıtırlaşmasını sağlar.
3. Yufkaları Katlayın: Yufkaları katlarken, yufkaların üzerine tereyağı veya sıvıyağ sürmeyi unutmayın. Her katın üzerine yağ sürmek, böreğin çıtır olmasını sağlar.
4. Böreği Önceden Kesin: Böreği önceden kesmek, böreğin daha kolay dilimlenmesini sağlar. Ayrıca, börek piştikten sonra kesilmesi daha zor olabilir.
Hazır yufkayla yapılan peynirli börek tarifi:
Malzemeler:
- 6 adet hazır yufka
- 250 gr beyaz peynir
- 2 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1/2 su bardağı sıvıyağ
- 1 tutam tuz
- 1 tutam karabiber
Yapılışı:
1. Peyniri ezin ve yumurtaları ekleyin. Tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın.
2. Süt ve sıvıyağı karıştırın.
3. Hazır yufkaları açın ve her birinin üzerine süt-sıvıyağ karışımından sürün.
4. İlk yufkayı tepsiye yerleştirin. Üzerine peynirli karışımdan koyun.
5. İkinci yufkayı da tepsiye yerleştirin ve üzerine yine peynirli karışımdan koyun.
6. Bu işlemi 6 yufka bitene kadar tekrarlayın.
7. En üst katın üzerine de süt-sıvıyağ karışımından sürün.
8. Böreği önceden kesin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin.
9. Böreği fırından çıkardıktan sonra 5-10 dakika dinlendirin ve servis yapın.
Afiyet olsun!
Derleme: Gerçek Gündem - Kaynak: Youtube.com