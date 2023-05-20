Kimse hazır yufkayla yapıldı sanmayacak... Çıtır çıtır böreklerin sırrı

Hazır yufkayla yapılan böreğin çıtır çıtır olması için bazı püf noktaları şunlardır:

1. Yufkaları İyice Ayırın: Hazır yufkalar, birbirine yapışabilir. Bu nedenle, yufkaları iyice ayırın ve aralarında hava olmasını sağlayın.

2. Yufkaları Yağlayın: Yufkaların çıtır olması için, her yufkanın üzerine tereyağı veya sıvıyağ sürün. Bu, yufkaların kıtırlaşmasını sağlar.

3. Yufkaları Katlayın: Yufkaları katlarken, yufkaların üzerine tereyağı veya sıvıyağ sürmeyi unutmayın. Her katın üzerine yağ sürmek, böreğin çıtır olmasını sağlar.

4. Böreği Önceden Kesin: Böreği önceden kesmek, böreğin daha kolay dilimlenmesini sağlar. Ayrıca, börek piştikten sonra kesilmesi daha zor olabilir.

Hazır yufkayla yapılan peynirli börek tarifi:

Malzemeler:

- 6 adet hazır yufka

- 250 gr beyaz peynir

- 2 adet yumurta

- 1 su bardağı süt

- 1/2 su bardağı sıvıyağ

- 1 tutam tuz

- 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Peyniri ezin ve yumurtaları ekleyin. Tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın.

2. Süt ve sıvıyağı karıştırın.

3. Hazır yufkaları açın ve her birinin üzerine süt-sıvıyağ karışımından sürün.

4. İlk yufkayı tepsiye yerleştirin. Üzerine peynirli karışımdan koyun.

5. İkinci yufkayı da tepsiye yerleştirin ve üzerine yine peynirli karışımdan koyun.

6. Bu işlemi 6 yufka bitene kadar tekrarlayın.

7. En üst katın üzerine de süt-sıvıyağ karışımından sürün.

8. Böreği önceden kesin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin.

9. Böreği fırından çıkardıktan sonra 5-10 dakika dinlendirin ve servis yapın.

Afiyet olsun!

Derleme: Gerçek Gündem - Kaynak: Youtube.com