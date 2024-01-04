Sinsi ve çok tehlikeliler... Uzak durmanız gereken en tehlikeli 3 burç

Herkes iyi olacak diye bir kural yok. Yapılan bir araştırmada en tehlikeli ve sinsi burçlar belli oldu. Astroloji uzmanlarına göre bu burçlardan uzak durmak gerekiyor

Astrolojiye inananlar için burçların kişilik ve davranışları üzerinde etkili olduğuna inanılır. Bazı burçların diğerlerine göre daha tehlikeli olabileceği düşünülür. İşte, astroloji uzmanları tarafından belirlenen en tehlikeli 3 burç:

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu en çok psikopatı barındıran burç olarak zirvede yer alıyor. Ani parlayan yapılarıyla yengeç burcu en çok cinayet işleyen birinci burç oldu. Ayrıca bu burcun işlediği cinayetlerin çoğu diğer burçların aksine kıskançlık gibi duygusal temellere dayanan şeylerden kaynaklı.

Normal şartlarda duygusal ve anlayışlı olarak söylense de yoğun zihinsel dengesizlikler yaşamaktadır. Zihinsel dengesizlikler etrafındaki arkadaş ve akraba çevresine sık sık saldırmalarına neden olmaktadır.

AKREP BURCU

Tehlikeli burçların ikinci sırasında yer alan akrep, kıskanç ve agresif yönüyle dikkat edilmesi gerekilen burçların arasında yer almaktadır. Etrafındaki kişilere ve özellikle aşk hayatında yüksek kıskançlık seviyeye ulaşması zarar verebilme aşamasına kadar yansımaktadır.

Gizemli yapıları ve korkusuzlukları akrep burcunu istatistiksel olarak en tehlikeli ikinci burç yapıyor. Kendilerine yapılan kötülüğü asla unutmayan ve merhametsizliğe misli ile karşılık vermesi ile ünlü akrep burcuna mensup suçluların korkutucu yanı ise işledikleri cinayetlerin çoğunu kurban için acı verici ve sadistçe yöntemlerle gerçekleştirmeleri.

OĞLAK BURCU

Otoriter ve baskıcı bir yapısı olan Oğlak burcu, kontrolcü davranışlarıyla tanınır. Bu durum, ilişkilerde ve iş hayatında sorunlara neden olabilir.

Kaynaklar: haberglobal.com.tr, Kisadalga.net, Gercekgundem.com