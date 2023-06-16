Çamaşır suyu lekesi tek hamlede tarih oluyor! Tek kapak bile yetiyor

Çamaşır suyu lekesi, temizlik yaparken başımıza gelebilecek en can sıkıcı durumlardan biridir. Özellikle renkli kumaşlarda bıraktığı beyaz izler, kıyafetlerimizi ya da eşyalarımızı kullanılamaz hale getirebilir. Peki, çamaşır suyu lekesinden nasıl kurtulabiliriz? İşte size bu sorunun cevabını verecek birkaç yöntem:

- Beyaz sirke: Çamaşır suyu lekesinin üzerine beyaz sirke ile ıslatılmış bir bez sürün ve bir süre bekletin. Sirke, çamaşır suyunun etkisini nötralize edecektir. Daha sonra soğuk su ile durulayın.





EN ETKİLİ LEKE ÇIKARICI TEKNİK!



Farkında olmadan damlayan çamaşır suyu ile lekesini çıkarabilmek mümkün. Bunun için temiz bir kap gerekecektir. Bu işlem uygulanırken sağlık amaçlı maske ve eldiven takılır.

Kabın içerisine metil alkol alınır.

Pamuk yardımı ile çamaşır suyu lekesi olan bölgeye sürülmeye başlanır. Lekeli olan tüm yüzeye iyice yedirdikten sonra bir gece boyunca bu halde bekletmek yetecektir. Sonraki gün aynı kıyafet çamaşır makinesinde düşük ısıda yıkanır.

nefisyemektarifleri.com'un derlediği bilgilere göre, çamaşır suyu lekesi çok basit tekniklerle çıkaracaksınız. Peki, çamaşır suyu lekesi nasıl giderilir?

Şimdi metil alkol kullanarak çamaşır suyu lekesini kumaşlardan giderelim:

Çeşitli renklerdeki ve siyah pantolondan çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar sorunuz burada çözüme kavuşuyor.

Bir kap içine çok az miktarda metil alkol doldurun. Bu aşamada maske ve eldiven kullanmayı sakın unutmayın.

Çamaşır lekesi olmuş kıyafeti düz bir zemin üzerine serin.

Pamuk yardımıyla metil alkolü alın ve çamaşır lekesi olan bölgeye pamuğu sürün.

Tüm lekeli yüzeye metil alkol sürdükten sonra 1 gece beklemesini sağlayın.

Verilen süre geçtiğinde, kıyafetinizi düşük derecede yıkayın.



Bu yöntem sayesinde en sevdiğiniz kıyafetlerinizi çamaşır suyu lekesinden kurtarmış olacaksınız.



POPÜLER KAMUFLAJ TEKNİKLERİ!



Çamaşır suyu lekesi her denemeye rağmen bir türlü geçmiyorsa kamuflaj tekniklerinden yararlanılabilir. Severek kullandığımız kıyafeti çöpe atmak istemiyor ama çamaşır suyla lekesi nedeniyle giyemiyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda pratik bir yöntem bulunuyor.

1.KALEM İLE BOYAMAK

Çamaşır suyu lekesi bulunan kıyafetiniz eğer siyah renkte ise siyah bir göz kalemi kullanarak bölgeyi kapatabilirsiniz. Renkli kıyafetlerde ise çamaşırın rengine göre keçeli kalem tercih edilebilir.

2.ROZET İLE ÖRTMEK

Çamaşır suyu lekesini kamufle etmede kullanılabilecek bir diğer yöntem ise rozet ya da arma dikmektir. Çamaşır suyu lekesinin bulunduğu alana yönelik sevilen bir arma ya da rozet konarak kamufle edilebilir.

3.FİGÜR ARASINA GİZLEMEK

Çamaşır suyu lekesi olan kıyafetlerin lekeli tarafını kapatabilmek için kullanılacak bir başka teknik ise figürler ile kapatmadır. Bu çiçek ya da sevilen bir markanın figürü olabilir. Çamaşır lekesi bulunan alanın üzerine dikilerek lekenin alt kısımda kalması sağlanabilir.

Kaynak: nefisyemektarifleri.com